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Концерт «История КИНО» в Пскове переносят на 4 октября

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Концерт «История КИНО» в Пскове переносят на 4 октября. Ранее приобретённые билеты остаются действительными, сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме офицеров.

Афиша: Дом офицеров

Ранее концерт планировался на 23 сентября в 19.00. 

«"История КИНО" отправляет зрителей, будто бы на машине времени, в далекие 80-е; погружая в ощущение, словно видеозаписи выступлений Виктора Цоя и группы "КИНО" ожили перед глазами!» - отметили организаторы концерта.

По их словам, это реалистичная ретроспектива концерта легендарных «КИНО» в мельчайших деталях: все музыканты подобраны по типажу и внешнему сходству, винтажные инструменты полностью соответствуют оригинальным, создавая особенное звучание тех лет, у артистов будут воссозданные костюмы и аксессуары уровня «музейные копии». 

«Феноменальное сходство голоса, тембра, внешности, глубочайшее погружение в образ и актерская игра всех музыкантов, их искренняя энергетика — создают абсолютно шоковое впечатление присутствия на концерте легенды!  Живое звучание величайших хитов, покоривших сердца нескольких поколений: от сольных концертов Виктора Цоя в 1982 году, проходя период юных КИНО и завершая самыми золотыми хитами, пронизывающими стадионы 1989-90 годов. "Группа крови", "Перемен", "Кукушка" - знакомы каждому», - рассказали организаторы.
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