Концерт «История КИНО» в Пскове переносят на 4 октября. Ранее приобретённые билеты остаются действительными, сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме офицеров.

Афиша: Дом офицеров

Ранее концерт планировался на 23 сентября в 19.00.

«"История КИНО" отправляет зрителей, будто бы на машине времени, в далекие 80-е; погружая в ощущение, словно видеозаписи выступлений Виктора Цоя и группы "КИНО" ожили перед глазами!» - отметили организаторы концерта.

По их словам, это реалистичная ретроспектива концерта легендарных «КИНО» в мельчайших деталях: все музыканты подобраны по типажу и внешнему сходству, винтажные инструменты полностью соответствуют оригинальным, создавая особенное звучание тех лет, у артистов будут воссозданные костюмы и аксессуары уровня «музейные копии».