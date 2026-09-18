Концерт «История КИНО» в Пскове переносят на 4 октября. Ранее приобретённые билеты остаются действительными, сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме офицеров.
Афиша: Дом офицеров
Ранее концерт планировался на 23 сентября в 19.00.
«"История КИНО" отправляет зрителей, будто бы на машине времени, в далекие 80-е; погружая в ощущение, словно видеозаписи выступлений Виктора Цоя и группы "КИНО" ожили перед глазами!» - отметили организаторы концерта.
По их словам, это реалистичная ретроспектива концерта легендарных «КИНО» в мельчайших деталях: все музыканты подобраны по типажу и внешнему сходству, винтажные инструменты полностью соответствуют оригинальным, создавая особенное звучание тех лет, у артистов будут воссозданные костюмы и аксессуары уровня «музейные копии».
«Феноменальное сходство голоса, тембра, внешности, глубочайшее погружение в образ и актерская игра всех музыкантов, их искренняя энергетика — создают абсолютно шоковое впечатление присутствия на концерте легенды! Живое звучание величайших хитов, покоривших сердца нескольких поколений: от сольных концертов Виктора Цоя в 1982 году, проходя период юных КИНО и завершая самыми золотыми хитами, пронизывающими стадионы 1989-90 годов. "Группа крови", "Перемен", "Кукушка" - знакомы каждому», - рассказали организаторы.