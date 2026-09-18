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87-ю годовщину со дня рождения Валентина Курбатова отметят в Псковской областной библиотеке

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87-ю годовщину со дня рождения писателя, критика, лауреата Госпремии России Валентина Курбатова отметят в Псковской областной библиотеке, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото В. Я. Курбатова – из переданного в дар Псковской областной универсальной научной библиотеке посвященного Валентину Курбатову фотоархива кинорежиссёра, сценариста, продюсера, руководителя Алтайского краевого отделения Союза кинематографистов России Владимира Кузнецова

30 сентября в 15.00 в кабинете Курбатова состоится традиционная просветительская акция «Диктант "Бегущая строка"». 
Каждый год для диктовки выбирается отрывок из разных произведений автора. В прошлые годы это были фрагменты книг «Бегущая строка», «Пушкин на каждый день», «Нечаянный портрет», «Каждый день сначала» (переписка Курбатова с Распутиным), «Крест бесконечный». 

Участникам акции в 2026 году будет предложен отрывок из последней прижизненной книги Русского Златоуста «Дневник». В ПОУНБ добавили что, текст этой книги в текущем году читали волонтеры в рамках общественного проекта «Цитаты из Курбатова». Итоги проекта будут подведены в рамках диктанта.

В ходе мероприятия также пройдут мастер-класс, на котором каждый сможет сделать себе на память сувенир с портретом Валентина Курбатова, и беспроигрышная лотерея.

В этот же день все желающие приглашаются на экскурсии по кабинету Курбатова, после которых состоится прогулка-рассказ о точках аудиогида «Код Курбатова: Псков».

Количество мест ограничено.

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Курбатов Валентин Яковлевич

Курбатов Валентин Яковлевич

Прозаик, литературный критик, литературовед

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