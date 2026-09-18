 
Культура

Музей-заповедник «Изборск» выставил картину художника Фрола Иванова «Спас»

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Посетители государственного музея-заповедника «Изборск» имеют возможность увидеть шедевр современного российского художника Фрола Иванова – картину «Спас», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Фрол Иванов «Спас», 200х270 см., холст, масло, 2020

Живописные полотна Фрола Иванова являют синтез традиционной академической манеры исполнения и религиозного содержания и символизма. Творчески осмысляя достижения мастеров «сурового стиля», живописец соединяет каноны древней иконописи с приемами русского реалистического искусства ХХ века; он помещает своих героев в пограничные состояния – между жизнью и смертью, любовью и вечностью, возвращением и уходом, побуждая зрителей искать в картинах неочевидные изобразительные смыслы и послания.    

Важнейшая тема в творчестве художника – осмысление значения Великой Отечественной войны: не только постижение исторических событий, но глубокое проживание страданий народа, стремление проникнуть в его характер, постичь истоки внутренней духовной силы, позволившей выстоять и победить. 

«Великая Отечественная война для меня является ипостасью современности, неотъемлемой частью моего личного времени и места. Все мы в детстве играли в войну и выросли на фильмах о войне, на рассказах дедов и прадедов. Я убежден, что мы должны канонизировать Победу 9 мая 1945 года как важнейшее сакральное событие нашей истории за две тысячи лет», – так определил свою главную тему в искусстве художник.

Фрол Иванов родился в 1981 году в Ленинграде. В 2002 году окончил Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. В 2005 году картиной «Отчий дом» с отличием защитил диплом и поступил в аспирантуру Российской Академии художеств, где в 2009 году в Итальянском зале успешно прошла его отчётная аспирантская персональная выставка. С 2006 года – член Союза художников России; с 2013 года – член бюро секции живописи Санкт- Петербургского Союза художников.

Картина экспонируется в «Изборской палате Русской словесности и Православной веры» академика П. П. Оссовского ежедневно – с 10:00 до 18:00 (вход свободный), по адресу: Изборск, улица Печорская, 41б 

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