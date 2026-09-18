На девяти языках народов России звучали стихи в виртуальной гостиной «Михайловского»

В виртуальной поэтической гостиной, открытой на официальной странице Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте» в канун Дня языков народов России, прозвучали стихи на девяти языках.

Стихотворение Джамалдина Яндиева «Пушкину» на ингушском языке читает Ясмина Цечоева

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», подписчики и гости заповедного сообщества услышали произведения Пушкина и стихи о нём на русском, адыгском (черкесском), балкарском, ингушском, кабардинском, мокшанском, мордовском, татарском и удмуртском. Видеозаписи получили несколько тысяч просмотров и перепостов, а также интересные комментарии. Слушатели отмечали, что во многих переводах, даже сохранивших размер пушкинского оригинала, но получивших музыку другого языка, стихи звучат необычно — и при этом удивительно гармонично.

Среди чтецов — взрослые и школьники, особо отметили в музее. Открыл литературную гостиную отрывок из пушкинского стихотворения «Деревня», который по-русски прочёл научный сотрудник Пушкинского заповедника Станислав Лебедев. Второй в череде online-выступающих стала воспитанница пушкинского лицея №78 в Набережных Челнах, пушкинский доброхот Самира Гафурова. Она декламирует отрывок из стихотворения «Пророк» на татарском — языке, на котором говорят более 4 млн россиян.

Интересно, что к акции, которую в музее назвали «Объединяем сердца словами», присоединились и профессиональные литераторы. Так, клип со своим стихотворением о Пушкине и его «детской колыбели» — селе Захарово — прислала в музей поэт из города Дзержинского Московской области Елена Егорова. А Мадина Гошокова-Джумаева, член Союза писателей России, поэт и переводчик, представила знаменитое «У Лукоморья дуб зелёный» на адыгском языке.

Зайнаф Геграева, ведущий специалист отдела искусств Государственной национальной библиотеки Кабардино-Балкарии им. Т.К. Мальбахова, прочла в виртуальной гостиной «Михайловского» стихотворение Кайсына Кулиева «Посвящение Пушкину» на балкарском языке.

«Кайсын Шуваевич был участником I Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в 1967 году, — рассказали старейшие работники «Михайловского», нынешний и предыдущий хранители музея-усадьбы «Петровское» Любовь и Борис Козмины. — На том празднике он и прочел своё “Посвящение Пушкину“ на родном балкарском. Это стихотворение было написано в 1949 году, а много позднее, уже в 1970-х, на русский его перевел Семён Липкин. Кулиев глубоко почитал Пушкина. В этом стихотворении он говорит о том, что Кавказ ещё хранит следы поэта, который “слушал наши реки“, и что с той поры “…слита навеки / С кавказским солнцем Пушкина звезда“».

В архиве Пушкинского заповедника хранится фото Бориса Скобельцина, запечатлевшего Кайсына Кулиева с Беллой Ахмадулиной на празднике 1967 года, добавила Любовь Козмина.

Фото из фондов музея-заповедника «Михайловское»

«Пушкинское Михайловское более века объединяет всех, кому дороги русский язык, литература и наши многонациональные культура и искусство. По традиции люди со всех уголков нашей необъятной страны приходят и приезжают в заповедник, чтобы поделиться своим творчеством. Акция «Объединяем сердца словами» призвана показать богатство языков нашей страны и подчеркнуть объединяющую силу пушкинской поэзии», — рассказали в музее.

Напомним, что в преддверии Дня языков народов России в музее состоялось ещё одно событие, приуроченное к празднику — спектакль «Хоровод сказок», в основу которого лёг фольклор якутов, бурят, марийцев, удмуртов и других народов, живущих в нашей стране.

День языков народов России в этом году отмечали впервые. Новый государственный праздник был учреждён в ноябре 2025 года, а его датой был выбран день рождения Расула Гамзатова — поэта, писавшего и на родном аварском, и на русском. Его творчество стало символом единства культур народов России и важности межнационального общения.