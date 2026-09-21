Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря выступит на фестивале «Архондарик»

На фестивале монастырской кухни «Архондарик» в Печорах выступит архиерейский хор Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря 4 октября в 17:00, сообщили в сообществе «Фестиваль монастырской кухни "Архондарик"» в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение: сообщество «Фестиваль монастырской кухни "Архондарик"» в социальной сети «ВКонтакте»

Коллектив ведет творческую деятельность более 100 лет и сохраняет певческую традицию и духовную культуру. Хор гастролирует, участвует в крупных проектах, включая съемки фильмов, неоднократно получал звание лауреата фестиваля «Свет Христов» под эгидой Московской Патриархии.

Коллективом руководит Марина Владимирцева. В рамках фестиваля хор исполнит духовную музыку, классические произведения, светские композиции и обработки русских народных песен.

Мероприятие поддерживают Псковская епархия Русской православной церкви, правительство Псковской области и администрация города Печоры.

Фестиваль монастырской кухни «Архондарик» впервые пройдет в Печорах со 2 по 4 октября.