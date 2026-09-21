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В виртуальной гостиной «Михайловского» Пушкин зазвучал по-венгерски

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Сегодня, 21 сентября, в виртуальной поэтической гостиной, открытой в канун Дня языков народов России на официальной странице Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское» во «ВКонтакте», прозвучали стихи на венгерском языке.

Стихотворение Александра Пушкина «Пора, мой друг, пора» в переводе на венгерский язык читает Антон Небольсин

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», с таким неожиданным выступлением к акции, которую в музее назвали «Объединяем сердца словами», присоединился Антон (Антал Гергей) Небольсин, уроженец города на юго-востоке Венгрии. Выпускник историко-теоретико-композиторского отделения московского Государственного музыкального училища имени Гнесиных, Антон Небольсин стал ещё и библеистом, специалистом по Откровению Иоанна Богослова. Теологию и религиоведение он изучал в Православном Свято-Тихоновском богословском институте (в настоящее время — Православный Свято- Тихоновский гуманитарный университет), а сейчас, уже будучи доктором богословия, преподаёт в своём родном вузе Священное Писание Нового Завета.

Для гостей виртуальной поэтической гостиной Антон Небольсин выбрал пушкинское стихотворение «Пора, мой друг, пора» в переводе Арпада Галгоци, венгерского писателя и поэта. Бывший узник ГУЛАГа, Галгоци великолепно владел русским языком. Именно в лагере, за колючей проволокой, он по-настоящему открыл для себя русскую литературу и поэзию и сохранил любовь к ним на всю жизнь. В переводческом активе Арпада Галгоци, вернувшегося на родину в 1960 году, — «Мцыри» и «Демон» Михаила Лермонтова, «Евгений Онегин», «Медный всадник» и «Бахчисарайский фонтан» Александра Пушкина, множество стихотворений русских поэтов XVIII, XIX и XX столетий, изданных как отдельными сборниками, так и антологиями.

Конечно, с точки зрения современного административного и правового статуса венгерский язык не относится к языкам коренных народов России, отметили в «Михайловском», но он является родственным хантыйскому и мансийскому. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, численность венгров в России составила без малого три тысячи (2 781) человек.

Напомним, что с начала акции «Объединяем сердца словами» подписчики и гости заповедного сообщества в социальной сети услышали произведения Пушкина и стихи о нём на русском, адыгском (черкесском), балкарском, ингушском, кабардинском, мокшанском, мордовском, татарском и удмуртском. Видеозаписи получили несколько тысяч просмотров и перепостов, а также интересные комментарии.

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