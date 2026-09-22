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Композитор Альбинас Циплияускас проведет творческую встречу в Великих Луках

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Детская музыкальная школа №1 имени Модеста Мусоргского в Великих Луках проведет творческую встречу с заслуженным деятелем искусств Альбинасом Циплияускасом 24 сентября в 18:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

Мероприятие включили в проект «Флагманы музыкального искусства», посвященный 860‑летию города. Альбинас Циплияускас - известный российский композитор, автор множества детских песен и выпускник данной музыкальной школы 1972 года.

Артист прошел нестандартный путь: он окончил Великолукский филиал Ленинградского государственного института физической культуры имени П. Ф. Лесгафта и стал мастером музыкального искусства. В 2023 году он получил звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и «Заслуженный деятель искусств Псковской области».

Гости мероприятия узнают об источниках вдохновения композитора и тонкостях его профессиональной работы. Альбинас Циплияускас пишет музыку и руководит городской студией звукозаписи «Гамма», выстраивая полный цикл создания произведений от идеи до финального сведения. Участники встречи познакомятся с технологиями аранжировки и записи музыки, а также узнают, как композитор управляет творческим процессом.

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