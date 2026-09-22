На спектакль «Барышня-крестьянка» в «Михайловское» приехали школьники из шести муниципалитетов Псковской области

Большую часть публики на первом гастрольном спектакле театра «Пушкинская школа» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» составили школьники. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, вчера, 21 сентября, труппа из северной столицы сыграла для жителей и гостей Пушкиногорья спектакль «Барышня-крестьянка» по повести Пушкина, и эта яркая, с множеством то лирических, то смешных режиссёрских и актёрских находок, постановка вызвала живой отклик у молодой аудитории.

Сцена из спектакля «А. С. Пушкин. Барышня-крестьянка». Фото со страницы театра Владимира Рецептера в социальной сети

В музее-заповеднике рассказали, что на спектакль приехали и пришли организованные группы учащихся из опочецких средней школы №4 и гимназии имени А. Д. Петрова, из Порховской специальной школы-интерната, из Новоржевской гимназии, из псковских Лицея экономики и основ предпринимательств №10 и Инженерно-лингвистической гимназии №27, из Сосновоборской средней школы (Себежский район), из Пушкиногорской санаторной школы-интерната. В музее особо отметили, что воспитанники псковской школы №10 до спектакля побывали ещё и на экскурсии в мемориальной усадьбе Ганнибалов «Петровское».

В заповеднике подчеркнули: непереоценимо важно, что юные зрители в дни ежегодных больших гастролей столичной труппы в Святогорье могут смотреть спектакли, выполненные в лучших традициях русского классического театра — с максимально бережным отношением к пушкинскому тексту. Большое значение имеет и то, что на этих спектаклях подростки и молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут побывать за государственный счёт – билеты на всю гастрольную программу доступны по «Пушкинской карте». А младших – тех, кому ещё нет 14-ти – учеников местной школы-интерната пускают на спектакли и вовсе бесплатно. Такое решение в музее приняли в первую очередь из-за того, что ребята из этого учебного заведения – верные друзья «Михайловского», активные участники движения пушкинских доброхотов.

Сегодня, 22 сентября, гастроли театра Владимира Рецептера в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» продолжатся спектаклем «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». А полную гастрольную афишу с указанием даты, времени и места того или иного события, с возрастными рекомендациями для зрительской аудитории и с другой полезной информацией, а также с формой для покупки билетов on-line, в том числе и по «Пушкинской карте», можно найти на официальном сайте «Михайловского».