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От османской трубки до печати Псковской республики: что скрывала земля на месте будущего фермерского рынка

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На месте инвестпроекта будущего фермерского рынка археологи уже нашли буквально целую эпоху: от курительной трубки османского типа до свинцовой «Троицкой печати», которой скрепляли документы Псковской республики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

Фото здесь и далее: Фонд инвестиционного развития Псковской области

Под ногами — живая хроника: развал печи, золёный слой пожарища конца XVII века – коллекция находок, насчитывающая около 150 артефактов, датируемых XV-XVIII веков. И это первые раскопки на инвестплощадке, потому надежда археологов на берестяную грамоту совсем не фантазия, а реальная перспектива.

Напомним, что на месте сегодняшних раскопок вырастет современный фермерский рынок — инвестпроект ООО «Палкинские ряды». В центре Пскова, на улицах Карла Маркса и Ленина, появится 100‑метровый павильон площадью 2,5 тысячи квадратных метров: две тысячи из них — крытое пространство с продуктовыми рядами, 500 — открытая терраса. 

 

Заключение инвестсоглашения с правительством региона сделало возможным получение инвестором земельного участка на улице  Карла Маркса в Пскове в аренду без проведения торгов под реализацию масштабного проекта.

В настоящее время на объекте ведутся работы по проектированию, начат подбор оборудования, разрабатывается проект по наружным сетям газоснабжения. Реализация строительно-монтажных работ планируется на 2027 год.

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