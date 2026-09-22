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Псковский музей открыл виртуальную выставку об истории создания экспозиции о войне 

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Новая виртуальная выставка «История экспозиции "Псковский край в годы Великой Отечественной войны“» доступна для посетителей сайта Псковского музея-заповедника, сообщили в пресс-службе музея.

8 августа 1945 года Псковский облисполком принял решение о восстановлении областного краеведческого музея. Комиссию по возрождению учреждения возглавил коренной пскович, опытный музейный работник Иван Ларионов. Особое место в структуре восстановленного музея занял отдел истории Великой Отечественной войны под руководством Евгения Смирнова.

За короткий срок сотрудники собрали уникальные свидетельства военного времени. К первой годовщине освобождения города в Доме Советов была организована документально-иллюстративная выставка «Псковичи в Великой Отечественной войне».

7 ноября 1948 года после длительной подготовки в здании бывшей Художественно-промышленной школы имени Николая Фан-дер-Флита была открыта первая постоянная экспозиция, рассказывающая о Псковщине в годы Великой Отечественной войны.

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