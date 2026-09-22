Российский художник расскажет о «сказочной Руси» гостям ярмарки «Книжная яблоня»

В рамках литературного фестиваля «Книжная яблоня» в Центральной городской библиотеке имени Юрия Тынянова в состоится творческая встреча-презентация «"Сказочная Русь" глазами Антона Ломаева» 24 сентября в 13:00, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Афиши предоставлены организаторами мероприятия

Встреча состоится в рамках направления изобразительное искусство. Гостям мероприятия расскажут о русской народной сказке в современном прочтении: как сегодня изображать сказочную Русь, где проходит граница между историчностью и фантазией и в чем особенность работы над современной иллюстрированной сказочной книгой.

Антон Ломаев — российский художник-иллюстратор, член Союза художников России. Художник родился в 1971 году в городе Витебске. Окончил Санкт-Петербургский Государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина. Учился в мастерской книжной графики под руководством Алексея Пахомова. Защитил диплом на тему «Серия иллюстраций и оформление к "Королю Лиру"» Уильяма Шекспира.

Художник создал большую серию иллюстраций к произведению Артура Конан Дойл «Собака Баскервилей», Исаака Бабеля «Одесские рассказы», к «Русалочке» Ханса Кристиана Андерсена. Лучшие профессионалы в области книжного искусства отмечают достоинства и оригинальность работ Антона Ломаева.

Художник был награжден премией «Золотое яблоко» (BIB Golden Apple) международного конкурса иллюстраций книг для детей и юношества в Братиславе за иллюстрации к авторской книге «Колыбельная для маленького пирата» (2019), почетный дипломом Международного Совета по детской книге IBBY (International Board on Books for Young People) за книгу сказок братьев Гримм «Храбрый портняжка» (2018), является семикратным лауреатом Всероссийского конкурса книжной иллюстрации «Образ книги», лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области детской и подростковой литературы за 2025 год.

Напомним, литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдет в Пскове с 23 по 27 сентября при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.