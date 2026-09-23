Органный гений Баха раскроется на концерте в Пскове 27 сентября

Концерт органной музыки из цикла «Притяжение Баха» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви (улица Плехановский Посад, дом 64) в Пскове в воскресенье, 27 сентября, в 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото: настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове священник Сергей Альхименок

На концерте выступит виртуозная петербургская органистка, лауреат международных органных конкурсов Светлана Фурник. Как отметили организаторы, концертная программа является монументальным и контрастным панорамным портретом органного творчества Баха, объединяющий масштабные прелюдии и фуги, духовные хоралы и яркие концертные пьесы. сочетающий драматическую виртуозность, глубокую духовность и лирическое созерцание.

В нее вошли шедевры разных жанров: от знаменитых токкат до интимных хоралов. Представленный концертный репертуар объединяет в себе три главных направления баховского творчества: масштабную виртуозную графику, глубокую религиозную созерцательность и светский европейский блеск.

Главные черты концерта: контраст драматических и светлых образов, богатство жанров и высокая виртуозность.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность мероприятия 70 минут, без антракта.



По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.