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Псковские корейцы: добро, любовь и семейность - общие традиции двух народов

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Добро, любовь, семейность – те ценности, которые перекликаются у псковичей с корейцами. Такое мнение высказала руководитель центра «Корё» Инна Югай в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

Отвечая на вопрос о том, почему корейский праздник Чусок - время сбора урожая, благодарности за него и почитания предков - решили сделать народным в Пскове, Инна Югай отметила общую тягу к укреплению традиций.

«Мы увидели, что не одни мы любим ту самую морковку по-корейски, которая не морковка по-корейски. Не одни мы хотим узнать больше. И самое главное, мы, являясь псковскими корейцами, русскими душой, видим, насколько у нас перекликаются традиции, эти вечные ценности: добро, любовь, семейность, уважение к старшим. Все то, что у нас было в нашем ранее 15-республиканском государстве. И сейчас люди к этому прям так тяготеют. И те же самые дорамы к этому склоняются, скажем так. Больше всего радует, что приходят именно с семьями», - отметила Инна Югай.

Напомним, второй фестиваль корейской культуры K-fest стартовал в Пскове в понедельник и будет проходить до 26 сентября.

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