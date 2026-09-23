Обновленная экспозиция о русском искусстве открыта для посетителей в псковском музее

Масштабное обновление постоянной экспозиции «Русское искусство XVIII – первой четверти XXI вв.» завершилось в Картинной галерее Псковского музея-заповедника, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Гости музея могут познакомиться с полотнами русских художников второй половины ХХ – первой четверти XXI веков. Как отметили в музее, ключевая особенность новой выставочной концепции – сочетание уже экспонировавшихся ранее шедевров из фондов музея и произведений, которые представлены широкой публике впервые.

В обновленную экспозицию вошли работы художника Алексея Козлова (1925–1977). Впервые представлен его «Натюрморт с чашами». Три полотна советского живописца, члена Ленинградского Союза художников и представителя знаменитой ленинградской художественной школы Владимира Малевского, заняли свое место в галерее после поступления в фонды музея в 2026 году.

Впервые посетители музея смогут увидеть картину народного художника РФ, академика Российской академии художеств и профессора Олега Еремеева (1922–2016) «Юная Светлана». Псковский музей-заповедник обладает обширной коллекцией этого мастера. Также дебютантом постоянной экспозиции стала работа «Весеннее окно» псковской художницы Элеоноры Гинзбург (1945–2010).

Раздел отечественного искусства XX века пополнился графической работой «Женский портрет» одного из самых ярких представителей нонконформизма, гениального мастера советского андеграунда Анатолия Зверева (1931–1986).

Также гости галереи продолжат знакомство с ключевыми именами русского искусства прошлого столетия и современности. В залах представлены произведения одного из самых самобытных художников региона Алексея Аникеенка, авангардного живописца и теоретика искусства Элия Белютина, а также работы ведущих мастеров современного академического направления: Александра Чувина, Никиты Фомина, Всеволода Акцинова и других авторов.

Увидеть данные шедевры своими глазами можно будет со вторника по воскресенье с 10:30 до 18:00. Понедельник – выходной день.