 
Культура

«Анализируй этно»: Как «Псков стал корейским на Чусок»

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы Ольги Миронович «Анализируй этно». 

Почему не все паны – поляки? Кто зазывает псковичей играть в кальмара? Зачем голубоглазые блондины Северо-Запада России изучают корейский язык и упражняются в каллиграфии на хангыле? И как тихий семейный праздник в 15-й день 8-го лунного месяца из экзотического восточного торжества превратился в ежегодный шумный псковский фестиваль с дегустацией блюд корейской национальной кухни, примеркой ханбоков, мастер-классами по тхэквондо, k-pop dance и приготовлению кимчи?

На экваторе псковского К-феста ведущая программы «Анализируй этно» Ольга Миронович поговорит с руководителем центра «Корё» Инной Югай, а также с её соратниками по популяризации в Пскове корейской культуры Вячеславом Паном и Георгием Шабановым. 

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