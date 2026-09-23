IX фестиваль «Книжная яблоня» торжественно открылся в Пскове

Торжественное открытие девятого литературного фестиваля «Книжная яблоня», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, состоялось в историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва сегодня, 23 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
«Книжная яблоня» — это крупный литературный фестиваль в Пскове, объединяющий детей и подростков вокруг книги. Организаторы делают акцент на современной книге и на тесный контакт читателя и автора.
«Книжная яблоня» впервые прошла в Пскове 13-15 сентября 2017 года в рамках всероссийского культурно-просветительского проекта «Живые лица: навигатор по современной отечественной детской литературе». В сентябре 2018 года литературный фестиваль получил псковскую прописку и традиционно проходит в конце сентября.
В этом году фестиваль предлагает взглянуть на литературу особенно широко — через театр и музыку, изобразительное искусство, музейное дело и мультипликацию. Книга становится отправной точкой для творчества, общения и новых открытий.
В рамках открытия с приветственными словами выступили заместитель главы администрации города Пскова Геннадий Иойлев, организатор фестиваля и директор Централизованной библиотечной системы города Пскова Людмила Слабченко и поэт, писатель, творческий путешественник и меценат Сергей Бурыкин.
Меценат передал библиотеке коллекцию редких книг, винтажных открыток и памятных предметов, связанных с именем математика Софьи Ковалевской.
Также в торжественной части выступили музыкальная академия Forte и солисты образцового художественного коллектива детской вокальной студии «Позитив».
Кроме того, прошли лотерея «Читай-лото», по итогам которой девять гостей получили призы, и награждение победителей конкурса иллюстраций «Книга моего детства», объединившего 34 участников.
Помимо этого, в рамках мероприятия была проведена игра «Правда или вымысел» с приглашенными писателями: Еленой Усачевой, Марией Колкер, Марией Дроченковой, Алисой Стрельцовой и Анатолием Валевским. В ходе игры за лучшие ответы гости получили подарки от авторов.
Литературный фестиваль «Книжная яблоня» продолжится в Пскове с 23 по 27 сентября. Уже с 25 сентября начнёт работу книжная ярмарка. Псковичей и гостей города ждут книги разных жанров и направлений, новинки и возможность пополнить свою домашнюю библиотеку.
Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Книжная яблоня»