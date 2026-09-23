IX фестиваль «Книжная яблоня» торжественно открылся в Пскове

Торжественное открытие девятого литературного фестиваля «Книжная яблоня», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, состоялось в историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва сегодня, 23 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Книжная яблоня» — это крупный литературный фестиваль в Пскове, объединяющий детей и подростков вокруг книги. Организаторы делают акцент на современной книге и на тесный контакт читателя и автора.

«Книжная яблоня» впервые прошла в Пскове 13-15 сентября 2017 года в рамках всероссийского культурно-просветительского проекта «Живые лица: навигатор по современной отечественной детской литературе». В сентябре 2018 года литературный фестиваль получил псковскую прописку и традиционно проходит в конце сентября.

В этом году фестиваль предлагает взглянуть на литературу особенно широко — через театр и музыку, изобразительное искусство, музейное дело и мультипликацию. Книга становится отправной точкой для творчества, общения и новых открытий.

В рамках открытия с приветственными словами выступили заместитель главы администрации города Пскова Геннадий Иойлев, организатор фестиваля и директор Централизованной библиотечной системы города Пскова Людмила Слабченко и поэт, писатель, творческий путешественник и меценат Сергей Бурыкин.

«Добрый день, уважаемые друзья! Очень приятно сегодня присутствовать на открытии такого значимого события, потому что, на мой взгляд, ценность книги переоценить невозможно в принципе. Как бы мы с вами не стремились к информационным технологиям, как бы мы не двигались вперед в цифровизацию, но все равно страницы живой книги — это особое удовольствие», — сказал заместитель главы администрации города Пскова Геннадий Иойлев.

«Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо большое за приглашение на этот праздник литературы, книги. Псковская земля славится большим количеством мероприятий, и при большом желании можно, меняя локацию, каждый день участвовать каком-то виде мероприятий. Для меня всегда определяющий фактор - социальная значимость и уровень наследия, которое оставляет после себя мероприятие. «Книжная яблоня» — это фестиваль, который находится впереди планеты всей по этим показателям. На ее площадках встречаются читатели с писателями, писатели общаются с издателями», — сказал поэт Сергей Бурыкин.

Меценат передал библиотеке коллекцию редких книг, винтажных открыток и памятных предметов, связанных с именем математика Софьи Ковалевской.

Также в торжественной части выступили музыкальная академия Forte и солисты образцового художественного коллектива детской вокальной студии «Позитив».

Кроме того, прошли лотерея «Читай-лото», по итогам которой девять гостей получили призы, и награждение победителей конкурса иллюстраций «Книга моего детства», объединившего 34 участников.

Помимо этого, в рамках мероприятия была проведена игра «Правда или вымысел» с приглашенными писателями: Еленой Усачевой, Марией Колкер, Марией Дроченковой, Алисой Стрельцовой и Анатолием Валевским. В ходе игры за лучшие ответы гости получили подарки от авторов.

Литературный фестиваль «Книжная яблоня» продолжится в Пскове с 23 по 27 сентября. Уже с 25 сентября начнёт работу книжная ярмарка. Псковичей и гостей города ждут книги разных жанров и направлений, новинки и возможность пополнить свою домашнюю библиотеку.

Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Книжная яблоня»