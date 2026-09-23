Дополнительную экскурсию по выставке о Плюшкине проведет псковский музей

Псковский музей-заповедник проведет дополнительную сборную экскурсию по юбилейной выставке «Совсем не тот Плюшкин» 24 сентября в главном здании, расположенном по адресу: улица Некрасова, 7. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Музей приурочил выставочный проект к своему 150-летию. Экспозицию посвятили Федору Плюшкину, который владел одним из самых больших частных собраний в Российской Империи.

Экспозиция включает около 600 предметов из десяти ведущих музеев и архивов страны. На экскурсии гиды познакомят гостей с традиционными костюмами и украшениями 22 народов Российской Империи, а также с предметами из Китая, Ирана и Турции. Коллекция нумизматики охватывает период от античных дидрахм I века нашей эры до денежных знаков Японии, Кореи и Эфиопии.

Выставка также содержит редчайшие артефакты: собрание масонских предметов, старинное оружие, иконы и живопись. Реставраторы специально подготовили к мероприятию уникальные экспонаты, например торопецкий сарафан XVIII века.