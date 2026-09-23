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Школьники изучили историю завода «Псковкирпич» в игровом квесте

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В Пскове сотрудники библиотеки микрорайона Псковкирпич провели для третьеклассников школы №16 игровой квест «Луковка», посвященный истории местного кирпичного завода, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Мероприятие организовали в рамках краеведческого проекта «Городские секреты: истории в кирпичах». Школьники узнали, кто, когда и для чего возвел в Пскове завод по производству кирпича. Дети выяснили, где работники искали глину, как её мяли и как руководители наладили процесс кирпичного производства.

Участники вникали в тонкости технологии изготовления кирпичей, сами выстраивали производственную цепочку и рассчитывали количество изделий для одновременной закладки в печь для обжига. Также детям рассказали, что рабочие выбивали на готовых кирпичах клеймо в виде буквы «Л», поскольку основатели дали заводу и деревне название «Луковка».

В итоге школьники выполнили задания сотрудников библиотеки, изучили историю завода «Псковкирпич» с основания до наших дней и легко её пересказали. Таким образом, дети восстановили ещё одну часть «утерянного» краеведческого дневника.

После квеста участникам показали копии послевоенных черно-белых фотографий завода и подарили каждому бумажный конструктор. Школьники склеят на уроке технологии в школе кирпичные домики из этого конструктора и построят целый кирпичный городок. Сотрудники библиотеки также дали детям домашнее задание: почитать про историю деревни Будник.

Следующий краеведческий квест библиотека запланировала на октябрь под названием «Легенда о князе».

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