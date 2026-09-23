В Изборске откроют интерактивную выставку о крестьянском детстве

Государственный музей-заповедник «Изборск» совместно с Государственным музеем-заповедником «Кижи» откроет интерактивную выставку «Детство – дело серьезное» в Детском музейном центре в Изборске 25 сентября в 11:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

В основу проекта положили реальную биографию Марии Прокиной, которая прожила детство в первой четверти XX века. Ее истории иллюстрируют отношения в семье, бытовой уклад крестьянской жизни, школьные будни и досуг детей в возрасте от семи до десяти лет.

Посетители выставки побывают в пространстве крестьянского дома, в лесу, на сенокосе, на рыбалке и на полевых работах. Они услышат колыбельные песни и сказки, а также поиграют в старинные игры.

Главный персонаж экспозиции — крестьянская девочка Манюшка, образ которой оживет, а голос зазвучит на выставке. Посетители вместе с Манюшкой перенесутся во времена детства своих предков и проживут часть их жизни.

Новая выставка расскажет, как жили крестьянские дети 100 лет назад, как они трудились, учились в школе и общались с родителями, а также как отдыхали и в какие игры играли.

Интерактивную выставку «Детство – дело серьезное» откроют 25 сентября в 11:00 по адресу: Изборск, ул. Печорская, 32 (Дом купца Шведова).