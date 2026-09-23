«Пируйте же, пока ещё мы тут!»: актёры «Пушкинской школы» выступили с чтецкой программой в Святогорском монастыре

В Пушкинских Горах, в Свято-Успенском Святогорском монастыре, у могилы поэта, сегодня, 23 сентября, звучали стихи Пушкина в исполнении артистов санкт-петербургского театра «Пушкинская школа». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское», где в эти дни проходят гастроли этого известного столичного театра под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера.

Сцену из «Графа Нулина» разыгрывают артисты «Пушкинской школы» Григорий Печкысев и Анна Миронова. Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как отметили в музее, традиционная чтецкая программа в этот раз была необычно выстроена. Достаточно сказать, что воспитанники Владимира Рецептера Анна Миронова и Григорий Печкысев открыли её дуэтной сценой – фрагментом из «Графа Нулина». Эту короткую поэму-шутку, напомнили в Пушкинском заповеднике, ссыльный поэт написал в Михайловском за два утра, 13 и 14 декабря 1825 года. То есть как раз в дни декабрьского восстания на Сенатской площади, участниками которого были и его друзья. Потом, в 1830-м, вспоминая о том своём неведении о планах товарищей, а ещё размышляя о контрасте между кровавыми событиями в столице и своей игривой «деревенской новеллой», Пушкин напишет: «Бывают странные сближенья…».

За зачином из «Графа Нулина» последовала ранняя, 1819 года, баллада «Русалка» («Над озером в глухих дубравах…). Она прозвучала как своего рода напоминание о настроениях и мыслях юного Александра, выпускника лицея, который приедет на побывку в псковское имение, и после напишет о своём очаровании деревенской клубникой да русской баней. Завершили же программу знаменитым «19 октября» – шедевром, который создаст уже «ссылочный невольник», осознавший свою миссию поэт и, главное, человек, уже знающий цену жизни, дружбе и со-чувствованию. Человек, который скажет единомышленникам: «Прекрасен наш союз!» – и призовёт: «Пируйте же, пока ещё мы тут!»

В музее уточнили, что исполнили эту программу артисты из разных поколений «Пушкинской школы», в разные годы бывшие выпускниками курсов Владимира Рецептера в петербургском Российском государственном институте сценических искусств: Григорий Печкысев, Анна Миронова и Ксения Краева.

Сегодня вечером гастрольную программу «Пушкинской школы» продолжит спектакль «Выстрел. Метель», в основу которого взяты пушкинские «Повести Ивана Петровича Белкина». Полная гастрольная афиша петербургского театра размещена на официальном сайте Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское» и в сообществе музея в социальных сетях.

В «Михайловском» напомнили, что ежегодные гастроли театра «Пушкинская школа» в рамках федерального проекта «Большие гастроли» в музее-заповеднике «Михайловское» проходят с 2014 года. Фактически же тесное и плодотворное сотрудничество музея и Владимира Рецептера, а чуть позднее, и воспитанников этого выдающегося актёра и режиссёра, исследователя творчества Пушкина, началось ещё в прошлом веке. Самым ярким итогом этого сотрудничества стали Всероссийские Пушкинские театральные фестивали в «Михайловском» и в Пскове, первый из которых был организован и проведён в феврале 1994 года.