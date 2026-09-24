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Псковская библиотека примет участников пленэра памяти Петра Оссовского 25 сентября

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Творческую встречу с участниками пленэра «Памяти художника Петра Оссовского» проведет библиотека имени Курбатова в Пскове 25 сентября в 18:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

На мероприятии выступят руководитель пленэра и вице-президент Международного альянса стратегических проектов БРИКС Евгений Ефремов, председатель регионального отделения Творческого союза художников Сергей Каримов, народный художник Мордовии Иван Щанкин и заслуженный художник Чувашии Александр Федоров.

Гости расскажут об основной теме мероприятия, обсудят роль Петра Оссовского в своем творчестве и покажут картины, которые они написали на Псковской земле. 

Сам пленэр проходит в Пскове и Изборске с 21 по 27 сентября текущего года. Проект организовали Международный альянс стратегических проектов БРИКС, Псковское отделение Творческого союза художников и Московская областная организация «Союз художников». Мероприятие проходит при поддержке правительства Псковской области.

Пленэр стал первым тематическим проектом, который посвятили выдающемуся художнику. Подробную информацию о мастере можно найти на сайте краеведческого портала «Псковский край».

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