Digital Rain-2026: три дня медиаискусства проведут в Петербурге

Второй фестиваль мультимедийного искусства и технологий Digital Rain пройдёт в Санкт-Петербурге с 25 по 27 сентября. Тема года — «Связи». Генеральный партнёр фестиваля — Сбер, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Основные площадки: Новая сцена Александринского театра им. Вс. Мейерхольда, Особняк Мясникова, Большой Гостиный двор, Wawelberg Hotel, Петрикирхе, цирк Чинизелли, а также Торговый центр «Галерея», Английское собрание, Дом Радио и Центральный музей связи имени Александра Попова. Большая часть программы — бесплатная, деловой форум — по предварительной регистрации.

В программе:

концерт «Кандинский. Медиасинестезия» с Михаилом Кандинским и медиахудожником Елизаветой Янак;

трёхдневное мэппинг-шоу на фасаде Большого Гостиного двора;

спектакль «Спектакль отменяется» в Особняке Мясникова;

медиаспектакль «Технофобия» в Петрикирхе;

проект «Механический шорох. Фантомы» на Новой сцене Александринского театра;

иммерсивное гастрономическое шоу «Распад Белого» в Wawelberg Hall;

а также инсталляции Rain station, adrift, «Архив связи», «Кокон. Пространство цифрового превращения», ROW II, «Петербург. за пределом», Keep in touch и «185 «световых» со Сбером.

«Digital Rain — это попытка увидеть, как технологии перестают быть инструментом и становятся частью художественного высказывания. Тема этого года — «Связи» — для нас не просто слово. Это то, что возникает между человеком и городом, между классикой и экспериментом, между зрителем и произведением. Мы рады, что генеральным партнёром фестиваля выступает Сбер — компания, которая не первый год поддерживает проекты на стыке искусства и технологий. Благодарим Сбер за доверие и вклад в развитие медиаискусства в Петербурге и России», — говорит организатор фестиваля Глеб Матюшин.

Фестиваль завершится 27 сентября мультимедийным шоу у Цирка на Фонтанке. Перед историческим фасадом выступит звезда российской музыкальной сцены — имя хедлайнера пока держится в секрете. Живой звук, видеомэппинг, свет и лазеры объединятся в постановку, созданную специально для этого места.