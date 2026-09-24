Digital Rain-2026: три дня медиаискусства проведут в Петербурге

Второй фестиваль мультимедийного искусства и технологий Digital Rain пройдёт в Санкт-Петербурге с 25 по 27 сентября. Тема года — «Связи». Генеральный партнёр фестиваля — Сбер, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.
Основные площадки: Новая сцена Александринского театра им. Вс. Мейерхольда, Особняк Мясникова, Большой Гостиный двор, Wawelberg Hotel, Петрикирхе, цирк Чинизелли, а также Торговый центр «Галерея», Английское собрание, Дом Радио и Центральный музей связи имени Александра Попова. Большая часть программы — бесплатная, деловой форум — по предварительной регистрации.
В программе:
- концерт «Кандинский. Медиасинестезия» с Михаилом Кандинским и медиахудожником Елизаветой Янак;
- трёхдневное мэппинг-шоу на фасаде Большого Гостиного двора;
- спектакль «Спектакль отменяется» в Особняке Мясникова;
- медиаспектакль «Технофобия» в Петрикирхе;
- проект «Механический шорох. Фантомы» на Новой сцене Александринского театра;
- иммерсивное гастрономическое шоу «Распад Белого» в Wawelberg Hall;
- а также инсталляции Rain station, adrift, «Архив связи», «Кокон. Пространство цифрового превращения», ROW II, «Петербург. за пределом», Keep in touch и «185 «световых» со Сбером.
Фестиваль завершится 27 сентября мультимедийным шоу у Цирка на Фонтанке. Перед историческим фасадом выступит звезда российской музыкальной сцены — имя хедлайнера пока держится в секрете. Живой звук, видеомэппинг, свет и лазеры объединятся в постановку, созданную специально для этого места.