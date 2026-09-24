Дизайнеры обсудили роль ИИ в творчестве на псковском фестивале «Книжная яблоня»

Начинающие псковские дизайнеры и состоявшиеся художники обсудили роль искусственного интеллекта в творчестве в Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва в рамках фестиваля «Книжная яблоня», который проходит с 23 по 27 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Со студентами псковского колледжа цифровых технологий TOP IT пообщались художники и преподаватели Николай Денисьев, Зинаида Петрова и Ольга Зинина. Тема встречи звучала как «Современные методы иллюстрации с использованием графических программ и искусственного интеллекта».

Зинаида Петрова показала свои работы, которые она создала на заказ и для конкурсов. Она использует искусственный интеллект только для подбора референсов фигур и доработки изображений после сканирования, так как оцифровка плохо передает оригинальный цвет ручного изображения. Художница согласилась, что при большом объеме работы иллюстратора искусственный интеллект становится хорошим помощником, особенно при изображении одного персонажа в разных ситуациях. Петрова также применяет в творчестве древний прием клеймовости, показывая развитие сюжета через несколько изображений в одном, как в ее конкурсном проекте по «Щелкунчику» Гофмана.

Николай Денисьев предпочитает рисовать руками. Он ценит современные технологии, поскольку художник может отправить изображение с грамотно откалиброванными цветами в солидное издательство и быть уверенным в точном результате при печати. Денисьев добавил, что даже дорогие инструменты искусственного интеллекта допускают ошибки и требуют ручной доработки, а бесплатные выдают приемлемый результат только при условии ручного улучшения. Он напомнил, что для художника важнее всего насмотренность и знание истории искусства, и участники дискуссии поразмышляли о приемах, которые современные дизайнеры могли бы позаимствовать у древних живописцев псковской школы иконописи. Денисьев также процитировал писателя Михаила Светлова о том, что талантливому писателю нужен талантливый читатель, и бесполезно очаровывать публику высоким искусством при средних запросах этой публики.

Ольга Зинина как специалист по бренд-дизайну профессионально использует все доступные инструменты искусственного интеллекта. Она всегда начинает с рисунков от руки и вручную отрисовывает шрифты, а затем дорабатывает их с помощью цифровых технологий. Зинина показала пример коммерческого проекта, где искусственный интеллект помог превратить посредственные фотографии клиента в красивые продающие картинки для бренд-бука. Для участия в конкурсе она за 6 часов придумала фантазийный бренд женской одежды, создала всю айдентику и сгенерировала целую фотосессию с девушками в роскошных платьях несуществующей фирмы, что в реальности потребовало бы много месяцев подготовки и значительных финансовых затрат на оборудование, моделей, фотографа и локации.

Студенты спросили художников о принадлежности авторского права на изображения, которые создает искусственный интеллект. Спикеры ответили, что право принадлежит пользователю инструментов. При этом важно создавать авторские промпты, а не заказывать их у искусственного интеллекта по картинкам из Pinterest, так как это нарушает авторское право. На вопрос об обязательности маркировки изображений Зинина ответила, что заказчик в любом случае должен знать об использовании искусственного интеллекта. На вопрос о возможности использования только бесплатных ресурсов бренд-дизайнер ответила, что для заработка с помощью этих инструментов автору придется тратить на них немалые деньги.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что при любом развитии искусственного интеллекта важно развивать прежде всего себя посредством хороших книг, музеев и выставок и всегда стремиться к новым достижениям. Доказательством этому стал успех ученицы Зинаиды Петровой Карины Кочетовой, которая участвовала в конкурсе иллюстраций в рамках «Книжной яблони». Ее работа привлекла внимание поэта, писателя и мецената Сергея Бурыкина, который пригласил ее оформить его книги на коммерческой основе.

Ежегодный литературный фестиваль «Книжная яблоня» начался в Пскове 23 сентября и продлится до 27 сентября. Централизованная библиотечная система Пскова проводит его при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В программу фестиваля включили театр, музыку, изобразительное искусство, музейное дело и мультипликацию. Псковичи могут посмотреть, как занимаются творчеством профессионалы, и сами проявить себя в искусстве. На книжной ярмарке в рамках фестиваля жители Пскова могут приобрести книги от лучших российских издательств, таких как «Речь», «Самокат», «Проспект», «РиполКлассик», «Эвлорин» и «Гудвин», по выгодным ценам.

Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Книжная яблоня»