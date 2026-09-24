О гастролях Ивановского театра кукол в Пскове расскажут в пресс-центре ПЛН

Очередная пресс-конференция состоится сегодня, 24 сентября, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM. Она будет посвящена гастролям Ивановского областного театра кукол, которые в эти дни проходят в Пскове. Артисты привезли три спектакля: «Какого цвета счастье?», «Кукла. Блокадная история» и «Гусёнок».

В чем важность этих гастролей для Ивановского театра? По какому принципу отбирались спектакли для показа в Пскове? Как их встретили маленькие зрители? В чем уникальность художественного языка Ивановского театра кукол? Почему в афише театров кукол обязательно должны быть спектакли на серьезные, сложные темы? На эти и многие другие вопросы ответят главный режиссер Ивановского областного театра кукол Ольга Штырляева и специалист по связям с общественностью Ивановского театра кукол Екатерина Рыбанова.

Также в разговоре примут участие артисты Псковского областного театра кукол Анастасия Правдивцева и Николай Зубрилин. Они расскажут об ответных гастролях, с которыми наш театр отправится в Иваново в октябре.

Начало пресс-конференции в 15.00. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.