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Псковская филармония открыла 83-й сезон концертом к 120-летию Дмитрия Шостаковича

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Псковская областная филармония открыла 83-й сезон концертом «Шостакович. 120. Открытие» сегодня, 24 сентября, в большом концертном зале. Мероприятие посвятили 120-летию со дня рождения композитора XX века Дмитрия Шостаковича, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В сегодняшний вечер Губернаторский симфонический оркестр Псковской области представляет специальную музыкальную программу. Коллектив отметит в текущем году своё 30-летие. Сольную партию на сцене исполняет лауреат международных конкурсов Дмитрий Ганенко из Мариинского театра. 

В программе прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича. Концерт запустит цикл юбилейных мероприятий учреждения культуры.

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