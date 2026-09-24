В Пскове объявлен дополнительный набор в «Детскую филармонию» 

В рамках реализации поручения губернатора Михаила Ведерникова на базе Псковской областной филармонии продолжается развитие проекта «Детская филармония», стартовавшего в январе 2023 года. Проект создает для одаренных детей региона полноценную площадку профессионального роста, включая участие в репетициях и концертах, работу с опытными наставниками, освоение сложных партитур в составе больших коллективов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции.

Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области

В настоящее время объявляется дополнительный набор в два коллектива проекта:

Детский оркестр русских народных инструментов — ведётся набор по следующим инструментам: ударные, баян (аккордеон), балалайка прима, балалайка секунда, балалайка альт, домра малая, домра бас;

Детский камерный оркестр — исполнители на арфе, виолончели, трубе, тубе, саксофоне, фаготе, флейте, тромбоне, скрипке.

К участию в отборе приглашаются учащиеся Детских школ искусств, Детских музыкальных школ региона, Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в возрасте от 9 до 18 лет.

Для максимального удобства участников отбор проводится в двух форматах: очный — для музыкантов, проживающих в Пскове и дистанционный — для кандидатов из других муниципальных округов Псковской области.

Для участия в отборе необходимо до 29 сентября направить заявку на электронную почту detiphil@gmail.com.

Планируемые сроки проведения отбора и информирования участников: