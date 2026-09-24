Главный режиссер Ивановского театра кукол: В Псков приехали с большими ожиданиями

Гастрольные поездки очень полезны не только для актёров, но и для всех остальных работников театра, рассказала главный режиссер Ивановского областного театра кукол Ольга Штырляева в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

На сцене Псковского областного театра кукол покажут три спектакля из репертуара Ивановского областного театра кукол с 21 по 27 сентября в рамках федеральной программы «Большие гастроли». После этого уже Псковский театр кукол выступит на сцене Ивановского в рамках той же федеральной программы.

Ивановский театр кукол последний раз приезжал в Псков в 1978 году, тогда актёры остались очень довольны этим опытом.

«Взрослые актёры делились своими впечатлениями о городе, о работе на вашей сцене и с псковским коллегами, поэтому мы приехали с большими ожиданиями», - добавила Ольга Штырляева.

Также главный режиссёр поделилась, что несмотря на столь длительный перерыв как только представилась возможность, Ивановский театр кукол сразу же решил приехать в Псков.

«Гастроли крайне полезны как для актёров, так и для всех работников театра, потому что это обмен творческим опытом. Это новые идеи, технические инструменты, интересные вещи, которые мы используем на сцене», - отметила Ольга Штырляева.

Специалист по связям с общественностью Ивановского театра кукол Екатерина Рыбанова добавила: «Нашим актёрам очень важно посмотреть на других зрителей, выйти из своего пузыря и посмотреть вокруг. А псковский зритель просто замечательный».

На данный момент в репертуаре Ивановского областного театра кукол около 30 спектаклей, которые показывают с разной периодичностью.