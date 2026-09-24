Взрослый зритель может смеяться больше ребенка — артистка Псковского театра кукол

Взрослый — самый главный зритель, потому что он может объяснить, что происходит на сцене, если ребенок чего-то не понял, и порой, даже если спектакль с возрастным ограничением 6+, взрослые могут смеяться больше детей, рассказала артистка Псковского областного театра кукол Анастасия Правдивцева в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.
Главный режиссер Ивановского областного театра кукол Ольга Штырляева согласилась с мнением коллеги и добавила: несмотря на то, что театр, которым она руководит, кукольный, в его репертуаре есть не только детские постановки, но и для взрослых, например «Король Лир» и «Левша».
Напомним, на сцене Псковского областного театра кукол показывают три спектакля из репертуара Ивановского областного театра кукол с 21 по 27 сентября в рамках федеральной программы «Большие гастроли».