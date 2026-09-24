Взрослый зритель может смеяться больше ребенка — артистка Псковского театра кукол

Взрослый — самый главный зритель, потому что он может объяснить, что происходит на сцене, если ребенок чего-то не понял, и порой, даже если спектакль с возрастным ограничением 6+, взрослые могут смеяться больше детей, рассказала артистка Псковского областного театра кукол Анастасия Правдивцева в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

«Я сама мама 5-летнего ребенка, которого сложно назвать заядлым зрителем, но он старается, он смотрит. И взрослый также ходит на спектакль: он должен смотреть, слушать, объяснять ребенку, если он что-то не понял. Взрослый — очень важный зритель, даже если спектакль 3+, 0+, он является проводником между тем, что происходит на сцене, и юным зрителем», — объяснила Анастасия Правдивцева.

Главный режиссер Ивановского областного театра кукол Ольга Штырляева согласилась с мнением коллеги и добавила: несмотря на то, что театр, которым она руководит, кукольный, в его репертуаре есть не только детские постановки, но и для взрослых, например «Король Лир» и «Левша».

«"Левша" не только для взрослых, но и для подростков, "Король Лир" также могут смотреть старшие школьники и учащиеся колледжей. Хочется еще добавить, когда постановщик делает спектакль, там всегда присутствует несколько планов: один считывает ребенок, другой считывает взрослый. Как раннее было сказано: "Взрослый смеется громче ребенка", потому что он считывает то, что было создано специально для него», — заключила Ольга Штырляева.

Напомним, на сцене Псковского областного театра кукол показывают три спектакля из репертуара Ивановского областного театра кукол с 21 по 27 сентября в рамках федеральной программы «Большие гастроли».