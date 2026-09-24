Дети отдаляются друг от друга, но спектакли их по-прежнему заинтересовывают — артист Псковского театра кукол

Дети стали дальше друг от друга из-за современных гаджетов, но как только на сцене начинается действие, они мгновенно увлекаются происходящим, рассказал артист Псковского областного театра кукол Николай Зубрилин в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

«Когда у детей появились гаджеты, они стали более закрытыми: он и его мобильный гаджет. Я могу об этом судить по своим ребятам. В связи с этим уходит история, когда в театр прибегали дети, рассматривали рисунки других детей или картины художников. Им это все стало неинтересно, потому что у них есть мобильный гаджет. Они остались такими же детьми, которые ничегошеньки не знают про эту жизнь, (как и мы с вами, естественно), но стали дальше друг от друга», — прокомментировал Николай Зубрилин.

При этом, отметил артист театра, как только начинается спектакль, детей как будто бы меняют: они убирают свои телефоны и внимательно смотрят за тем, что происходит на сцене. Исходя из заинтересованности юных зрителей и был выбрал репертуар Псковского областного театра кукол, с которым актеры поедут на гастроли в город Иваново.

На сцене Псковского областного театра кукол показывают три спектакля из репертуара Ивановского областного театра кукол с 21 по 27 сентября в рамках федеральной программы «Большие гастроли». И также с тремя картинами псковские актеры приедут в город Иваново.

«"Любопытный слоненок" — это самая известная история, откуда у слоника появился хобот. Псковские ребята знают, теперь и ивановские узнают. "Прыгучий мышонок" — это вообще один из моих любимых спектаклей, его надо один раз увидеть, так не объяснить. Его можно назвать детской философией. Он сделан на основе индейской легенды. А "Мы победим" — это военный спектакль. Он про то, как люди справлялись с невзгодами в военное время, как они себя развлекали. Ведь даже в военное время были артисты, циркачи, и это спектакль о том, как представители этих творческих профессий искали эти микроскопические петельки счастья, за которые надо подергать, чтобы хоть немного облегчить страдания людей», — прокомментировал Николай Зубрилин.

Как признался артист, данные три спектакля - одни из самых успешных в репертуаре Псковского областного театра кукол, они уже показывались во многих городах.