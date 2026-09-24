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Школьники Псковского округа осваивают правила личной безопасности и первой помощи

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В школах Псковского округа стартовал проект Псковского областного отделения Российского детского фонда «Безопасные приключения Стёпы». Первой остановкой стала МБОУ «Тямшанская гимназия». Команда проекта, состоящая из сотрудников регионального отделения Фонда и специалистов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области, провела комплексную работу с учениками шестых и седьмых классов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении фонда.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

«Началось мероприятие со знакомства и проведения входного тестирования, которое позволило оценить начальный уровень знаний детей о правилах личной безопасности. Затем вместе с главным героем проекта – Стёпой – ребята отправились в захватывающий квест по личной безопасности. За одну встречу они успели обсудить то, что действительно спасает жизни: как вежливо, но твердо отвечать незнакомцам и реагировать на сомнительные просьбы взрослых, главные правила цифрового этикета и защиты личных данных, секрет правильного питания, самые основы первой помощи пострадавшим – под чутким присмотром наставников мальчишки и девчонки учились действовать быстро и без паники», - рассказали в региональном отделении фонда.

В учреждении открылся Уголок безопасности. Он доступным и понятным детям языком рассказывает, как оставаться в безопасности в разных непредвиденных ситуациях. Чтобы закрепить знания, школа опубликует в своей группе сети «ВКонтакте» специальный мультфильм. В этом ролике Стёпа напомнит ребятам о том, что они узнали на квесте.

Региональное отделение Фонда поблагодарило коллег из Центра общественного здоровья и медицинской профилактики за увлекательный и полезный сценарий квеста. Также организаторы поблагодарили студентов Псковского кооперативного техникума за волонтёрскую поддержку. Региональное отделение реализует проект «Безопасные приключения Стёпы» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Грант предоставил Фонд президентских грантов.

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