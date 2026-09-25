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«Беседка»: Арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин о новом сезоне и фестивале моноспектаклей

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Гость студии - арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин.

Ведущий Артем Татаренко поговорит с ним о планах на новый театральный сезон и о фестивале моноспектаклей «Наедине со всеми», который откроется сегодня выступлением актрисы театра и кино Александры Урсуляк. 

Что будет главным ориентиром для Псковского драмтеатра в этом году? Как родилась идея фестиваля «Наедине о всеми»? Как со временем меняется псковский зритель? На какой спектакль из текущего репертуара Андрей Пронин обязательно советует идти человеку, который давно не был в театре и немного боится «не понять»? 

Об этом и не только – в 12.35. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. 

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