«Вольным в покинутую тюрьму»: на новой арт-экскурсии Михаил Драгунов расскажет об окончании михайловской ссылки Пушкина

Пушкинский заповедник и известный российский актёр Михаил Драгунов в предстоящие выходные, 26 и 27 сентября, приглашают жителей и гостей Святогорья на новую арт-экскурсию «И внял я неба содроганье…».

Павел Бунин. Пророк. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, новая программа Михаила Драгунова посвящена 200-летию со дня окончания михайловской («северной») ссылки Александра Пушкина. Актёр назвал свою новую работу по строке из «Пророка», созданного поэтом всё в том же 1826 году. Разумеется, во время поэтической прогулки по парку Михайловского Михаил Драгунов прочтёт это стихотворение своим спутникам, а кроме него — другие лирические и философские поэтические миниатюры Пушкина, «Разговор книгопродавца с поэтом», фрагменты из драматических сочинений. И обязательно напомнит, что уже через два месяца после отъезда из Михайловского, в ноябре — таком, казалось бы, непритягательном и хмуром в здешних широтах — поэт вернётся сюда: «вольным в покинутую тюрьму». А летом следующего года снова приедет, чтобы засесть за «Арапа Петра Великого».

Наталья Аксёнова. «Пётр I — победитель Полтавы и юный барабанщик Абрам Петров (Ганнибал)» (2021—2022). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В музее напомнили, что Михаил Драгунов уже много лет проводит свои программы в садах и парках мемориальных усадеб Пушкинского заповедника. Его «арт-экскурсионный портфель» очень богат и, главное, постоянно пополняется новыми разработками. Прогулки с актёром и чтецом пользуются большой популярностью у туристов и жителей Святогорья.

Подробности о премьере арт-экскурсии «И внял я неба содроганье…» (сеансы, продолжительность прогулки, возрастные рекомендации для её участников) можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское», а также в официальных сообществах Пушкинского заповедника в социальных сетях.