«Беседка»: Арт-директор Псковского драмтеатра о новом сезоне и фестивале «Наедине со всеми»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Гость студии - арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин.

Ведущий Артем Татаренко поговорит с ним о планах на новый театральный сезон и о фестивале моноспектаклей «Наедине со всеми», который откроется сегодня выступлением актрисы театра и кино Александры Урсуляк.

Что будет главным ориентиром для Псковского драмтеатра в этом году? Как родилась идея фестиваля «Наедине о всеми»? Как со временем меняется псковский зритель? На какой спектакль из текущего репертуара Андрей Пронин обязательно советует идти человеку, который давно не был в театре и немного боится «не понять»?