«Эмоции природы» и «Медный всадник»: Пушкинский заповедник приготовил два подарка для гостей «серебряного возраста»

В предстоящий четверг, 1 октября, в рамках празднования Международного дня пожилых людей (в мире его отмечают с 1991 года, в России — с 1992-го) Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» преподнесёт гостям «серебряного возраста» два подарка.

Как рассказали в «Михайловском», сначала представители старшего поколения смогут бесплатно побывать на экскурсии в уникальном выставочном пространстве — экспозиции «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный пейзаж».

В экспозиционном пространстве «Эмоции природы, природа эмоций…». Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

«Особенность этой выставки в том, что она представляет собой яркий образец органичного сочетания академического искусства и традиционных выставочных приёмов с самым активным использованием современных, в том числе и мультимедийных средств, — рассказали в «Михайловском». — Специалистам, разработавшим и воплотившим в жизнь этот проект, удалось реализовать многие творческие идеи, которые пока только активно обсуждаются в современном музейном сообществе. Для того чтобы каждый гость смог лучше прочувствовать и понять атмосферу пушкинского Михайловского, экспозиционеры использовали не только произведения изобразительного искусства, но и свет, музыку, звуки природы и даже специально созданные ароматы. С помощью современных технологий каждый сможет здесь пробовать себя в роли флориста, составляющего тайное цветочное послание, художника, музыканта».

Экскурсию по выставке «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный пейзаж» 1 октября начнут в 12.00. Экскурсовод будет ждать посетителей у билетной кассы в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1).

Второй подарок для главных героев этого дня — премьера спектакля «Медный всадник» в рамках гастролей петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера.

«В этой постановке, — рассказали в «Михайловском», — “уместилось“ не одно произведение Пушкина: одноимённая “петербургская“ поэма здесь перекликается с “Рославлевым“ — фрагментом прозы, задуманной изначально как исторический роман об Отечественной войне 1812 года, но, увы, не оконченной. Автор идеи и режиссёр «Медного всадника» — Павел Сергиенко».

Спектакль будет дан в большом театрально-концертном зале музейного НКЦ, начнётся он в 18.00.

Бесплатные билеты на экскурсию и на спектакль 1 октября можно получить в кассе Научно-культурного центра при предъявлении пенсионного удостоверения, уточнили в Пушкинском заповеднике.