В деревне Слопыгино Палкинского округа открыли библиотеку

В деревне Слопыгино Палкинского муниципального округа открыли современную модельную библиотеку, которая предоставит жителям новые возможности для чтения и творчества. Об этом сообщила глава Палкинского муниципального округа Ольга Потапова на своей странице сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Ольги Потаповой сети «ВКонтакте»

Глава подчеркнула, что учреждение создаст новое пространство для детей. «Теперь в деревне Слопыгино работает современная модельная библиотека, где дети и взрослые интересно и полезно проведут время», - отметила Ольга Потапова.

Руководитель перечислила функции нового объекта. В библиотеке оборудовали детскую зону с удобной мебелью и лучшими книгами. Сотрудники проведут семейные чтения и творческие мастер-классы. Читатели получат доступ к образовательным ресурсам и интерактивным материалам. Также организаторы подготовили пространство для праздников, квестов и встреч.

«Любовь к чтению начинается с уютного места рядом с домом. Приходите всей семьёй», - призвала глава округа.

Ольга Потапова также поблагодарила коллег за совместный труд. «Реализовать проект позволили нацпроект «Семья», совместная командная работа правительства Псковской области, администрации Палкинского муниципального округа, ЦБС Палкинского района и Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Яковлевича Курбатова. Благодарю всех за слаженную работу», - она.