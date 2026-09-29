Член Молодежного совета псковского музея стала экспертом проекта «Движения Первых»

Графический дизайнер службы музейных проектов и культурно-просветительских мероприятий, заместитель председателя Молодежного совета Псковского музея-заповедника Анастасия Литвинова приняла участие в качестве спикера Блог-тура «Движения Первых» в Ленинградской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: группа «Движение Первых | Ленинградская область» социальной сети «ВКонтакте»

Участников ждал пешеходно-автобусный маршрут, организованный с целью получения и отработки практических навыков в сфере медиа и журналистики. На протяжении однодневного путешествия ребята не только снимали контент, но и были слушателями лекций.

Специалист музея выступила с темой «Дизайн вокруг нас: как фирменный стиль делает события, продукты и места узнаваемыми». Анастасия Литвинова рассказала молодым специалистам об основах дизайна и этапах создания логотипов, а также вместе с участниками изучила исторические и культурные достопримечательности Ленинградской области.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» национального проекта «Молодежь и дети».