 
Культура

Член Молодежного совета псковского музея стала экспертом проекта «Движения Первых»

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Графический дизайнер службы музейных проектов и культурно-просветительских мероприятий, заместитель председателя Молодежного совета Псковского музея-заповедника Анастасия Литвинова приняла участие в качестве спикера Блог-тура «Движения Первых» в Ленинградской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: группа «Движение Первых | Ленинградская область» социальной сети «ВКонтакте»

Участников ждал пешеходно-автобусный маршрут, организованный с целью получения и отработки практических навыков в сфере медиа и журналистики. На протяжении однодневного путешествия ребята не только снимали контент, но и были слушателями лекций.

Специалист музея выступила с темой «Дизайн вокруг нас: как фирменный стиль делает события, продукты и места узнаваемыми». Анастасия Литвинова рассказала молодым специалистам об основах дизайна и этапах создания логотипов, а также вместе с участниками изучила исторические и культурные достопримечательности Ленинградской области.

 

Отметим, что мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» национального проекта «Молодежь и дети». 

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