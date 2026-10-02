Уникальная выставка-приключение открылась в Великих Луках

В Международный день музыки, 1 октября, в Великих Луках в Детской музыкальной школе №1 им. М.П. Мусоргского состоялось открытие уникальной выставки «Хождение за три моря: путешествие длиною в ноту», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Это не просто экспозиция - это настоящее музыкальное приключение, вдохновлённое странствиями поэта, писателя, творческого путешественника, мецената, коллекционера Сергея Бурыкина. Подобно легендарному Афанасию Никитину, он прошёл тысячи дорог, чтобы привезти в Великие Луки частичку души Индии, Китая и других загадочных стран Азии.

Торжественное открытие началось тематическим выступлением Образцового хореографического коллектива мажореток «Золотые погоны» (рук. Анна Зенкова), которое внесло в мероприятие особый восточный колорит.

Присутствующих приветствовали заместитель главы администрации города Великие Луки Екатерина Семенова и председатель комитета культуры администрации города Елена Савченко. Они поблагодарили Сергея Бурыкина за сотрудничество, за реализацию в Великих Луках такого интересного проекта.

Сергей Бурыкин рассказал, что у него есть традиции путешествий. Одна из них — коллекционировать музыкальные инструменты, которые привозит из поездок. В коллекции сейчас инструменты из разных стран мира — они самобытны и удивительны в своем звучании. Используя естественные материалы с их уникальными физическими и акустическими свойствами, мастерство в изготовлении звуковоспроизводящих систем, знание тембров и ритмических возможностей каждого инструмента, можно воссоздать уникальную атмосферу музыкального мира, влияя на формирование местных музыкальных стилей и обогащая художественное восприятие человека.

Понимание истинной сути музыкальных инструментов невозможно без учета культурного и исторического контекста. Особенно это важно для музыкальных инструментов, используемых для сохранения фольклора. Диапазон, аппликатура инструмента всегда служили своеобразным кодом народной музыки.

Также Сергей Бурыкин отметил важность того, что выставка открылась именно в музыкальной школе, а значит музыкально одарённые дети смогут познакомиться с частичкой музыкальной культуры разных стран. Это особенно актуально в Год единства народов России. Колоритные восточные музыкальные инструменты имеют аналоги и пересечения с культурой многочисленных народов России.

Сергей Бурыкин – поэт и писатель, лауреат литературных премий. На открытии выставки звучали его стихи, а авторская книжная выставка привлекала гостей яркостью и красочностью изданий.

Проводником-экскурсоводом в удивительный мир традиционных народных восточных музыкальных инструментов стала преподаватель музыкальной школы, музыковед Татьяна Ямбердова. Она отметила, что музыкальный инструмент в традиционной культуре - это не просто вещь. Это сакральный предмет. Каждый инструмент, представленный на выставке, хранит память своего народа. Он тесно связан с историей, верованиями, обрядами и обычаями.

С помощью звуков музыкальных инструментов люди общались с духами во время религиозных обрядов. Его звуками можно было вылечить человека от разных болезней, играя на музыкальном инструменте обходили поле, заклиная богатый урожай, играли на свадьбах и провожали в последний путь. Он был частью всей жизни человека- от рождения до смерти. Во многих культурах мира музыкальный инструмент считался проводником между мирами, а музыкант всегда занимал почётное место. Быть музыкантом - это было равносильно быть шаманом. И чаще всего эту роль исполняли мужчины. Эти инструменты в первоначальном своем варианте использовались не в концертных залах и не в филармониях, учились играть на них не в музыкальных школах и консерваториях. Эти знания передавались из поколения в поколение, по наследству.

Музыкальные инструменты в экспозиции выставки размещены тематическими группами: смычковые и щипковые хордофоны, аэрофоны, идиофоны, глюкофоны, мембранофоны.

Особенность и уникальность выставки заключается в её интерактивности. Гости имели возможность слышать звучание экспонируемых музыкальных инструментов не только в исполнении профессионалов, но и попробовать себя в роли музыканта.

Особенный восторг зрителей вызвало выступление солиста Витебской филармонии Александра Чёрного, который играл на китайском хулусе (играли мужчины при объяснении в любви к женщине), китайской флейте из семейства гуань (использовалась в придворной музыке Китая, сопровождая театральные представления, обряды и медитативные практики), роге (охотники использовали для зова охотничьих псов, для общения с другими охотниками, на пастбищах), карнае (длинная труба, звучавшая на поле боя), дунгчене (распространён в Тибете, сопровождает различные церемонии в монастырях на рассвете и закате), варгане.

Одними из самых красивых музыкальных инструментов выставки стали цимбалы — струнные ударные музыкальные инструменты трапециевидной формы, звук из которых извлекается ударами деревянных палочек или колотушек по натянутым струнам. В коллекции Сергея Бурыкина присутствуют несколько видов цимбал. Он показал принцип игры на сантуре (иранские цимбалы) и янцине (китайские цимбалы).

Возможность показа игры на идиофонах – самозвучащих инструментах – организаторы мероприятия предоставили непосредственно гостям И они прекрасно справились с игрой на казахском сапае, шаманских погремушках Духа Лисы и Духа Воды, индийском маракасе, барабане грома, китайской поющей лягушке и других.

Самой яркой частью экспозиции стала зона ударных музыкальных инструментов. В неё вошли литавры, бамбуковый ксилофон, маримба, бубны, ангклунг и, конечно, барабаны. Взгляд притягивают яркие, эффектные китайские барабаны тангу, яогу, баньгу, баньгу с колокольчиком, а руки так и тянутся к барабанным палочкам. Настоящий мини мастер-класс по обучению игре на барабанах провел Сергей Иванов, руководитель Школы ударных и перкуссии Трилуки.

На выставке представлены более сотни музыкальных инструментов. Название, происхождение, применение каждого из них можно узнать, наведя телефон на индивидуальный куар-код. Выставка будет работать в течение года. Уверены, что впереди не только индивидуальные и экскурсионные посещения великолучан и гостей города, но и совместные творческие проекты и мероприятия увлечённых профессионалов учреждений культуры Великих Лук.