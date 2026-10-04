Вкус монастырской жизни: чем удивили участники фестиваля «Архондарик» в Печорах

Если вы думаете, что трапеза в монастыре — это исключительно постные щи и пустой чай, значит, вы ничего не знаете о монастырской кухне. Современные обители — по-прежнему духовные центры, но и о хлебе насущном здесь не забывают. Причем, нередко древние традиции сочетаются с самыми смелыми кулинарными экспериментами - от тыквенной каши до шоколада с морской капустой.

В этом смогли убедиться посетители фестиваля «Архондарик» в Печорах, который объединил монастырские подворья Псковской области и других регионов России. Гости праздника также могли научиться азам иконописи, составить осеннюю композицию из цветов и узнать о повседневной жизни монашеских общин. Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

«В Печоры сразу решили ехать!»

Фестиваль монастырской кухни «Архондарик» впервые проходит в Печорах. Это новый региональный проект, название которого не случайно. «Архон – это почетный гость, а архондарик – специальное место в монастыре, где встречали гостей и вели беседы. Нам хотелось представить традицию монастырской кухни, как гостеприимное пространство, чтобы монастырская еда воспринималась как продолжение традиции милосердия и труда», - рассказала министр культуры Псковской области Илианна Петрова накануне мероприятия.

И надо сказать, что задуманное полностью воплотилось в жизнь. На пространстве праздника, по периметру которого расположились павильоны, можно было гулять часами. Представители монастырских подворий с удовольствием рассказывали о жизни в обителях и о продукции, которую привезли псковичам. А также делились впечатлениями от Псковской области и Печор, ведь многие из них приехали сюда впервые.

«Как только мы услышали, что нас приглашают в Псковскую область, Печоры — сразу решили ехать!» - рассказала инокиня Арсеньевской монашеской общины Владивостокской митрополии - Амвросия.

Монахиня приехала практически с другого конца страны. Сестры общины привезли на фестиваль много дальневосточного и экзотического. Это и «Приморский шоколад» с самыми разными вкусами, например, с морской капустой и с гребешком, и кедровые орешки, и рыба. «У нас Китай рядышком. Мы покупаем их продукцию, решили поделиться и вам привезти: чай, рагу, рыбные пельмени», - сообщила она.

По словам инокини, монашеской общине при кафедральном соборе города Арсеньева 15 лет. «Она образовалась, когда нашего Владыку Гурия поставили епископом новообразовавшейся епархии Арсеньевской и Дальнегорской. Вокруг него стали собираться сестры. Сейчас нас около двадцати. Живем, трудимся», - заметила Амвросия.

Монастырь производит посуду с росписью по мотивам пермогорской и мезенской. Эти виды художественного оформления — яркие примеры народного искусства, которые объединяет северная традиция. Для росписи характерно использование черного и красного цветов. Именно такие яркие и красивые чашки и тарелки можно приобрести в павильоне обители. «Это наш кафедральный собор города Арсеньева. А здесь - монашеские домики, где живут сестры. Это главная сопка города, а вертолёты, потому что рядом градообразующее предприятие», - поясняет инокиня идею одной из работ.

В павильоне Свято-Георгиевского женского монастыря из Ессентуков — продукция ручной работы, сделанная сестрами обители. Здесь можно попробовать ватрушки и сырники, приобрести теплые вязаные вещи: носки, жилетки, платочки.

А Свято-Елисаветинский монастырь из Минска привез не только молочные и мясные продукты, но также керамику и косметику. «У нас более 20 мастерских, есть два подворья: мужское и женское, там - ферма: коровки, кролики, курицы. Все мы выращиваем сами. Более двух тысяч человек у нас работают и 20 сестер-насельниц. Также у нас большой цех по производству бальзамов, косметической продукции», - рассказала сестра милосердия Дарья.

Участница фестиваля не первый раз приезжает в Печоры. «Я сама из России. И мне было радостно, что в Беларуси мы каждую среду молимся российским святым. А Псково-Печерский монастырь — это одна из святынь. Знаем, любим и приезжаем сюда. Печоры — это волшебство!» - сказала она.

Что такое монастырь и чем он живет

«Что мы представляем? Конечно, наш знаменитый даниловский лук - сладкий, большой красный лук. Вчера продали за полдня наши свежие монастырские яйца. А что можно попробовать? Традиционный суп - щавелевые щи с яичком и тунцом, картофельные зразы с грибами под монастырским соусом с маринованным кабачком. Также сыр, мед, соленья, чаи, травы — все, что традиционно представляет любой монастырь. Пожалуйста, милости просим!» - сказала монахиня Даниловского Казанского женского монастыря (на Горушке) Зиновия.

Сестра Зиновия сообщила, что в таком фестивале она принимает участие впервые. «Мы очень рады, что нас пригласили сюда. Такие мероприятия надо проводить, чтобы рассказывать, что такое монастырь и чем он живет», - заметила она.

Поэтому в павильоне не только блюда монастырской кухни и продукты. Гости праздника могут увидеть даже старинные издания. Например, книгу Иоанна Златоуста в кожаном переплете 1905 года выпуска. «Мы открыли ее на странице, где написано “О ястии с молчанием”. В детском саду нас учили: когда я ем, я глух и нем. А на самом деле все это было испокон веков, и об этом давно написал Иоанн Златоуст», - заметила насельница монастыря Ангелина.

Рядом с книгой — головной убор послушницы. «Когда девушка приходит в монастырь, она становится послушницей и ей повязывают платок. Через какое-то время по благословению настоятельницы ее облекают в связку и рясу. И только потом - постригают в инокини. То есть как в армии, надо пройти все чины. Многие думают, что пришел в монастырь — сразу в монахи вас постригли. Но это не так. Всему надо научиться», - отмечает монахиня.

Рассказали сестры и о том, что собор Казанской иконы Божией Матери в Казанском женском монастыре в 1918 году освятил патриарх Тихон, чье имя связано с Псковщиной. «Это был последний храм, который освятили в России в новое атеистическое время. Тихон до патриаршества был епископом Ярославским и Ростовским. И когда объезжал свои владения, побывал в нашем монастыре. Собор только строился, и он дал обещание сестрам его освятить. И уже в сане патриарха выполнил свое обещание», - рассказала Ангелина.

Об истории своей обители с удовольствием поведала и игумения Ефросиния, настоятельница Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря. «Это самый древнейший женский действующий монастырь на территории нашей страны. Он находится в Старой Ладоге, и в этом году отмечал свое 910-летие. У нас есть храм VII века, наш главный Успенский собор с сохранившимися фресками, где регулярно проходят богослужения.

Главная святыня— это мощи великомученицы Варвары. В этом году фонд Андрея Первозванного изготовил для нашей обители копию Гефсиманской плащаницы иконы Богородицы, которая находится в Иерусалиме. В январе она была освящена патриархом Иерусалимским и теперь будет храниться для всех желающих прикоснуться одновременно и к нашей древней святыне, и к святыне Иерусалимской»,- рассказала она.

По словам настоятельницы, участие в фестивале — это возможность пообщаться со своими друзьями по вере. «Мы видели сестер разных обителей, очень приятно встретить своих единомышленников в таком небольшом пространстве. Также для нас очень важно, чтобы люди узнавали о нашей обители, приезжали к нам, проявляли интерес к нашей духовной истории. Мы выражаем благодарность организаторам фестиваля: само пространство нас очень порадовало и приятно удивило», - сказала она.

В свою очередь Староладожский монастырь удивил гостей фестиваля необычными рецептами и вкусной продукцией, которую прямо на празднике готовили сестры. Большим спросом пользовалась тыквенная каша «по монастырскому рецепту», рогалики с лимоном и рыбные рулеты из ладожских судака и щуки.

Сделано с молитвой

Обители Псковской области тоже приняли активное участие в фестивале. В их павильонах было представлено много местной продукции: мед, сыры, чай. «Мы участвуем в соответствии с благословением правящего архиерея митрополита Матфея. Несем в мир нашу натуральную продукцию: сыры из козьего молока, йогурты, Иван-чай, выпечку и фирменные пряники «Никандровские» - с изображением нашего собора. Это хороший сувенир для гостей Пскова», - рассказал представитель торговой точки Никандровой пустыни Дмитрий.

Ассортимент Святогорского монастыря оказался на редкость современным. На этой торговой точке можно было попробовать даже монастырскую пиццу. Чем она отличается от обычной? «Основу для нее готовим сами. И как вся монастырская кухня, она делается с молитвой», - пояснила управляющая лавками при Святогорском монастыре и Свято-Троицком соборе Анжелика.

По словам Анжелики, традиция монастырской кухни — это простые блюда: каши, супы. «Но мы решили, что помимо взрослых гостей на фестивале будут дети, молодые люди, которые захотят попробовать «Римскую пиццу», которая у нас получается довольно-таки хорошо, а также наши пироги. А любители сыра, наверняка, оценят разнообразную продукцию сыроварни Святогорского монастыря», - пояснила она.

Для кофеманов фестиваль тоже приготовил эксклюзивный продукт - «Братский кофе» от Валаамского монастыря. «Напиток очень качественный, из сегмента спешелти-кофе», - заверила представитель бренда Варвара.

По ее словам, кофейные зерна привозят из Эфиопии, а обжариваются они на острове Валаам. «Кофе добирается из другой страны, переходит через суровую Ладогу к нам. В северном климате обжаривается братьями с молитвой. И после этого отправляется к нашим покупателям», - рассказала она.

Валаамский монастырь предлагает разные профили обжарки. Самый знаменитый - это «Выбор игумена». «Наш игумен, владыка Панкратий, участвовал как-то в дегустации. И ему понравилась нестандартная обжарка - более темная. Ее так и назвали - «Выбор игумена». Этот кофе совершенно без кислинки, с ореховыми и шоколадными нотами».

Место творчества

Было на фестивале место и творчеству. У павильона Арсеньевской монашеской общины прошел мастер-класс по иконописи. Практикующий иконописец - инокиня Амвросия учила азам иконописи всех желающих.

«Я рассказываю, как пишется православная икона, по каким канонам, традициям. Потом - практика, работаем акварелью. В нашей Арсеньевской иконописной мастерской работаем на липовых досках, как в древности. По левкасу наносим рисунок, потом делаем царапинку, чтобы он не потерялся, золотим. И дальше работаем красками, натуральными пигментами. Стараемся синтетически не использовать вообще. Краски мы закупаем в специализированных магазинах, заказываем по почте. И сухой пигмент разводим с яйцом. Получается краска - яичная эмульсия», - рассказала она.

Не менее красивые творения можно создать из цветов. Желающих сделать на память флористическую композицию собрал мастер-класс от студии «Васса», которая занимается украшением Псково-Печерской обители к праздникам. «Мы рады участвовать в этом фестивале, разделить радость творчества со всеми желающими. Погода благоволит. А тема нашего мастер-класса — осеннее изобилие», - отметила руководитель студии Алина Кичайкина.

Вместе с флористом из плодов местного урожая и сезонных цветов сумели создать чудесные композиции даже те, у кого не было подобного опыта.

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А еще на фестивале, как на многих региональных мероприятиях последних лет, не обошлось без рекордов. В этот раз организаторы праздника накормили всех желающих монастырской похлебкой. Специально для гостей было приготовлено три тонны овощного супа. Кстати, отличного!

Одним словом, первый блин, точнее - первый фестиваль монастырской кухни, не получился комом. «Архондарик» имеет все шансы превратиться в узнаваемый бренд. «У Псковской области более четырех тысяч объектов культурного и духовного наследия, богатая история и локальные фермерские продукты высокого качества. Одним из составляющих территориального бренда может быть монастырская кухня. Это не просто ниша, а точка роста», - такое мнение высказал глава РСХБ Борис Листов.

Действительно, «Архондарик» представляется не просто гастрономическим фестивалем, а, как и планировали организаторы, гостеприимным пространством и местом для диалога, культуры и творчества. И убедиться в этом можно еще сегодня, 4 октября, в заключительный день мероприятия.

Светлана Синцова

Фото Андрея Николаева