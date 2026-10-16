В Изборске вновь прозвучала сетоская речь

В Изборске вновь звучала живая сетоская речь – группа представителей народа сето, проживающих в Печорском муниципальном округе, посетила музей-заповедник «Изборск», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

Идея экскурсии, организованной музеем-заповедником «Изборск» и лично директором Наталией Дубровской, заключается в том, что каждый представитель малочисленного коренного народа, живущий в Псковской области, имеет возможность бесплатно посмотреть выставку «Сето. Уникальные украшения и традиционная одежда», которая с 27 августа до 15 ноября работает в Выставочном зале музея и посвящена Году единства народов России.

«На увлекательной экскурсии по выставке ля печорские сето познакомились с уникальными экспонатами из собрания Российского этнографического музея – серебряными ювелирными украшениями и образцами традиционной одежды, которые в начале ХХ века были собраны российскими этнографами в Печорском крае и увезены в Санкт-Петербург, чтобы через более чем 100 лет вернуться на свою историческую родину в выставочный зал Изборска», - рассказали в музее. «На увлекательной экскурсии по выставке ля печорские сето познакомились с уникальными экспонатами из собрания Российского этнографического музея – серебряными ювелирными украшениями и образцами традиционной одежды, которые в начале ХХ века были собраны российскими этнографами в Печорском крае и увезены в Санкт-Петербург, чтобы через более чем 100 лет вернуться на свою историческую родину в выставочный зал Изборска», - рассказали в музее.

Посещение музея продолжилось в Детском центре, где сето стали участниками интерактивной выставки «Детство – дело серьезное», представленной в Изборске музеем-заповедником «Кижи». Мероприятие завершилось чаепитием с сетоскими традиционными угощениями.