Новый этап акции «Веди родителей в музей» начнется в Псковском музее-заповеднике 25 октября

Всероссийская акция «Веди родителей в музей» продолжится в Псковском музее-заповеднике с 25 октября по 8 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Суть акции заключается в том, что, если ребенок приобрел билет на экскурсию по Пушкинской карте, то его родители смогут посетить событие за половину от его стоимости.

В акции участвует сборная экскурсия по Псковскому кремлю. Ее можно будет посетить 25, 31 октября и 1, 4, 7, 8 ноября в 12:00. Телефон для записи: +78112331065.

Также участвует и сборная экскурсия по Поганкиным палатам, которая состоится 25, 31 октября и 1, 4, 7, 8 ноября в 12:00. Телефон для записи: +78112331603.

Сборная экскурсия по Спасо-Преображенскому собору Мирожского монастыря пройдет 4, 7, 8 ноября в 12:00. Телефон для записи: +78112331535.

В акции участвует и сборная экскурсия по Музею истории города Печоры. Она состоится 4 ноября в 12:00. Телефон для записи: +78114823077.

В рамках акции также можно будет посетить обзорную экскурсию по музейному комплексу «Двор Постникова», которая пройдет 8 ноября в 13:00. Телефон для записи: +78112292259.