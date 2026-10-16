Разминаем голоса и ловим ритм: в детской театральной студии при «Михайловском» начался учебный год

В детской театральной студии «Лукоморье» при Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» начался новый учебный год, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе информации музея.

Дарина Дементьева и её «лукоморцы». Фото из архива информслужбы «Михайловского».

Первую неделю занятий руководитель популярного в округе детского объединения, профессиональный режиссёр и музейный педагог Дарина Дементьева называет неделей самоуправления, поясняя, что ребята сами выбирают, какими тренингами будут заниматься в первую очередь. Практика, впрочем, показывает, что любимыми оказываются чуть ли не все упражнения, направленные на развитие речевого аппарата, пластики, мышечной свободы, чувства ритма, внимания и воображения — упражнения, столь важные для любого артиста.

«Мы разминаем голоса, ловим ритм, учимся держать внимание и заново привыкаем чувствовать сцену всем телом. Каждая встреча — это смех, пробы, маленькие открытия и море энергии», — поясняет Дарина Дементьева.

В этом учебном сезоне руководитель «Лукоморья» планирует вернуться к работе над спектаклем о Питере Пэне, персонаже сказок шотландского писателя Джеймса Мэтью Барри, одном из самых популярных героев детской литературы XX века. Рассказать своим зрителям о весёлых, а порой и очень опасных приключениях мальчишки, который отказывался взрослеть, студийцы собирались ещё в прошлом году, но по ряду причин премьеру пришлось отложить.

Первое выступление «лукоморцев» традиционно планируют в канун Нового года. Интересно, что в праздничном представлении Дарина Дементьева намерена задействовать не только юных актёров, но и их старших товарищей — участников театральной студии для взрослых. В музее напомнили, что эта студия, которая называется «На галёрке с Пушкиным», по многочисленным просьбам местных жителей была открыта в феврале прошлого года.

В «Михайловском» особо отметили, что занятия в обеих театральных бесплатные, а своей главной задачей музейный педагог считает воспитание любви к театру.