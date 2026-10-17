«Аргамак, вези нас в Тригорское!»: Первый канал продолжил путешествие по Пушкинскому Заповеднику

Новый сюжет из рассветного «Михайловского» вышел сегодня, 17 октября, в эфир Первого канала — в информационно-развлекательной программе «Доброе утро». Авторы назвали его «Аргамак, вези нас в Тригорское!».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, прямое включение из мемориального имения Ганнибалов и Пушкиных сегодня вели корреспондент канала Варвара Фёдорова и научный сотрудник музея-усадьбы «Михайловское» Станислав Лебедев. Их гостем стал знаменитый Толик из повести «Заповедник» — Анатолий Викторович Фёдоров, у старших родственников которого квартировал Сергей Довлатов, когда работал в Пушкиногорском туристическом бюро и водил экскурсии по заповеднику.

Здесь и далее кадры из телешоу «Доброе утро» на Первом канале

Однако напоминание о Сергее Довлатове стало всего лишь зачином основного рассказа о псковских пушкинских местах — на этот раз о Тригорском.

Напоминая телезрителям об отдельных моментах из истории дружеского знакомства ссыльного поэта с гостеприимным семейством Осиповых и Вульфов, корреспондент Первого канала въезжает в усадьбу верхом на бурой лошадке, варит жжёнку и даже «меряется поясами» с хранителем «Пушкинской деревни» Вячеславом Козминым, как Александр Пушкин когда-то мерялся с Зизи — Евпраксией Вульф, младшей из тригорских барышень.

Прямую трансляцию из Святогорья телевизионщики дополнили кадрами, отснятыми заранее.

Так же, с ранним прямым включением, был сделан и вчерашний михайловский сюжет — «Дуб уединенный, патриарх лесов…».

Новый михайловский фрагмент передачи «Доброе утро» с участием научных сотрудников Пушкинского заповедника Сергея Пинчука и Станислава Лебедева, а также хранителя «Пушкинской деревни» Вячеслава Козмина уже доступен на официальном сайте Первого канала.