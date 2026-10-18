О новых данных Порховской крепости расскажут в библиотеке Василёва

28 октября в 18:00 в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва состоится лекция «Порховская крепость - выдающийся памятник древнерусского оборонного зодчества: новые данные» в рамках совместного проекта с ВООПИиК «Народный университет. Наследие», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.
Афиша: историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва
Лектор: архитектор и член ВООПИК Галина Гофман.
Вход бесплатный.
Количество мест ограничено, предварительная запись по телефону +7 (8112) 33-11-23, или по ссылке vasilevka.ru/porhovskay.