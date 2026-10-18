О новых данных Порховской крепости расскажут в библиотеке Василёва

28 октября в 18:00 в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва состоится лекция «Порховская крепость - выдающийся памятник древнерусского оборонного зодчества: новые данные» в рамках совместного проекта с ВООПИиК «Народный университет. Наследие», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Афиша: историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва

«В 2027 году каменной Порховской крепости исполняется 640 лет. Это не просто памятник архитектуры, а настоящий средневековый герой, веками сдерживавший натиск иноземных захватчиков. Несмотря на то, что это древнее сооружение отличается удивительной сохранностью своих первоначальных форм, крепость хранит в себе много тайн. На нашей встрече мы перенесемся в XIV век и раскроем все секреты этого легендарного форпоста на реке Шелони и расскажем про реставрацию крепости», - поделились организаторы.