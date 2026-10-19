В преддверии новогодних праздников в Пскове пройдет фестиваль «Зажигая звезды»

Творческий фестиваль «Зажигая звезды» пройдет в преддверии новогодних праздников в Пскове. Как сообщили в Псковском городском молодежном центре, участниками мероприятия станут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также воспитанники замещающих семей в возрасте от 12 до 18 лет.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Участники смогут продемонстрировать свои способности и таланты в пяти номинациях: «Вокал», «Хореография», «Художественное слово», «Медиа» и «Рукоделие».

Прием заявок на заочный этап продлится до 22 ноября. Для участия необходимо заполнить онлайн-форму на сайте МЦ и прикрепить видеозапись выступления или фотографии работы.

Очный этап состоится в декабре в Пскове. Помимо конкурсных испытаний, финалистов ждет насыщенная досуговая и образовательная программа с мастер-классами. Кульминацией фестиваля станет гала-концерт, где объявят победителей и вручат дипломы и подарки.

«В этом году у нас получилось расширить возрастную категорию. Надеемся, что проект даст ещё большему количеству детей возможность показать свой талант широкой публике, поверить в себя и свои силы. Для многих из них это первый опыт выступления на большой сцене – и очень важно, чтобы он запомнился как праздник», — отметила руководитель проекта Екатерина Зологина.

Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи («Росмолодежь») и «Росмолодежь. Гранты».