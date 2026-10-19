 
Культура

Народный фронт запустил опрос о сохранности исторического наследия в России

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Народный фронт запустил новый опрос на тему сохранности исторического наследия в разных населенных пунктах России, сообщили в группе организации в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение: Народный фронт / «ВКонтакте»

Как отметили в Народном фронте, ранее его представители уже собирали мнения россиян о дорогах, медицине, детском спорте и других важных сферах. Теперь настала очередь культурной тематики.

В опросе просят рассказать, как в российских населенных пунктах сохраняют историческое наследие: берегут ли старинные фасады, насколько качественно идут реставрационные работы, хватает ли культурных событий и площадок.

Ответить на эти и другие вопросы можно до 23 октября на сайте Народного фронта. Опрос займет примерно 10 минут.

«Полученные результаты станут основой для экспертных предложений НФ», — заключили в организации.
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