 
Культура

Историю развития пейзажной живописи смогут узнать псковичи 24 октября

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Интерактивная экскурсия «Какой пейзаж!» пройдет в Картинной галерее (улица Некрасова, дом 7) Псковского музея-заповедника 24 октября в 15:00. Как сообщили в пресс-службе культурного учреждения, программа посвящена пейзажному жанру в русском изобразительном искусстве.

Гости мероприятия смогут проследить за развитием жанра от классики до современности на примерах работ из коллекции галереи. На программе экскурсанты научатся понимать замысел художника и выяснят, как композиция, цвет и свет влияют на настроение произведения.

Телефон для записи: +78112331603.

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