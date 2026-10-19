Состоялась премьера тизер-сцены сериала «Капитанская дочка», который снимали в Псковской области

Онлайн-кинотеатр «КИОН» представляет первую тизерную сцену и тизер-постер многосерийной эпической драмы «Капитанская дочка», снятой по мотивам одноимённой повести Александра Пушкина. Премьера приурочена к особой дате: 19 октября 1836 года писатель поставил финальную точку в работе над произведением, и в этом году исполняется ровно 190 лет с момента, когда одна из самых известных историй русской литературы обрела законченный вид. «Капитанская дочка» стала последним прозаическим произведением Александра Пушкина.

Видео: «КИОН»

Великий русский поэт и прозаик работал над «Капитанской дочкой» несколько лет: интерес к фигуре Емельяна Пугачёва возник у него ещё в середине 1820-х, а в 1833 году писатель отправился в Поволжье и на Урал, чтобы увидеть места восстания своими глазами и лично расспросить людей, заставших пугачёвщину. Параллельно с документальным трудом «История Пугачёвского бунта» он собирал материал для художественного произведения — так среди архивных документов и свидетельств очевидцев родилась история вымышленного дворянина Петра Гринёва и его невесты Маши Мироновой, именем которой впоследствии и была названа повесть.

Сериал производства ON Студии, при участии кинокомпании Star Media, телеканала «Россия» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), снял режиссёр Дима Литвиненко («Дайте шоу»). Премьерный показ состоится в онлайн-кинотеатре «КИОН», телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».

Российскую империю потрясает восстание Пугачёва, провозгласившего себя свергнутым императором. По воле рока молодой офицер Пётр Гринёв и его возлюбленная Маша оказываются в эпицентре бунта, бессмысленного и беспощадного. В хаосе времени столкнутся разные правды, а Гринёву придётся сделать судьбоносный выбор между долгом и чувством.

Съёмки «Капитанской дочки» проходили в нескольких регионах России, включая Псковскую и Ленинградскую области. Создатели проекта стремились воссоздать атмосферу эпохи Пугачёвского восстания с особым вниманием к исторической достоверности, масштабным натурным сценам и психологической глубине персонажей.

Смотрите также Под Псковом экранизируют «Капитанскую дочку» по великой повести Пушкина Главные роли — молодого офицера Петра Гринёва и его возлюбленной Маши — исполнили Олег Савостюк и Евгения Леонова. В картине также снялись Сергей Безруков, Евгений Ткачук, Виктория Исакова, Егор Корешков, Фёдор Добронравов, Антон Лапенко, Александр Мизёв, Никита Павленко, Владислав Ценёв, Инга Оболдина и другие.

«Мне кажется, мой герой, по сути, подросток. Он проживает первую боль, первое предательство, первую любовь. Все первое. Я думаю, что у меня в этой роли получилось приблизиться к подростковому мироощущению, и я хотел бы, чтобы зрители к нему подключились», — поделился исполнитель роли Петра Гринёва Олег Савостюк.

«Мы, конечно же, ориентировались на текст Пушкина, но привнесли в него нечто свое, добавили больше дилемм. Я считаю, что наш Швабрин получился многогранным, неоднозначным, драматичным. Что касается сцен, мне очень понравилась сцена, которую снимали в Пушкинских горах в -30. Мы тогда только знакомились с партнерами по кадру, все околели, но красота вокруг была безумная. И еще сцены дуэлей, каждая из них по-своему незабываема», — отметил исполнитель роли Алексея Швабрина Егор Корешков.