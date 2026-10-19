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«От Великой до Амура»: в Пскове откроется выставка о защитниках рубежей Родины

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Открытие персональной выставки члена Союза художников РФ Александра Сучкова «От Великой до Амура. X-XVII вв. Псковичи, защитники рубежей Родины» состоится в Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василева 24 октября в 18:00. Об этом представители учреждения сообщили в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Как отметили в библиотеке, художник показывает в своих живописных и графических работах древнюю церковь Николая Чудотворца в деревне Устье и исторические события, связанные с этим местом. Во второй части выставки будут представлены работы, созданные в этнографических и археологических экспедициях по Дальнему Востоку.

Александр Сучков – член Союза художников РФ, а также участник Сенежских семинаров художников и дизайнеров, участник региональных и краевых выставок.

За годы творческой деятельности Александр Сучков создал более 40 музейных и выставочных экспозиций в разных городах России. Он также принимал участие в создании музейных экспозиций в Японии и Китае и активно занимался преподавательской деятельностью.

Выставка будет доступна для посещения с 20 октября до 20 ноября. Вход бесплатный. Количество мест ограничено, предварительная запись по телефону: +7 (8112) 33-11-23 или на официальном сайте библиотеки. 

В случае наличия брони, но отсутствия возможности ее посетить, необходимо снимать бронь по телефону: +7 (8112) 33-11-23.

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