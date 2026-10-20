В Гдове обсудили варианты места установки бюста Анатолия Кирпичникова

Бюст российского археолога, профессора, доктора исторических наук Анатолия Кирпичникова появится у стен Гдовской крепости - как дань уважения выдающемуся ученому, посвятившему годы жизни изучению этого памятника архитектуры. Инициаторами установки скульптурного изображения выступили Гдовский музей и представители псковского профессионального сообщества. Подробности о проекте узнала Псковская Лента Новостей.

Автор эскиза бюста Анатолия Кирпичникова - петербургский скульптор Олег Шоров, автор скульптуры археолога и памятника Рюрику и Олегу в Старой Ладоге. Работа над скульптурным портретом началась еще при жизни Анатолия Кирпичникова. «Это работа, которая была выполнена скульптором с натуры. Но любой памятник становится событием, когда является совместным творчеством архитектора и скульптора. Потому что должен вписываться в пространство, гармонировать с ним», - отметил председатель псковских региональных отделений Союза архитекторов и Союза реставраторов России Владимир Васильев.

Поэтому в Гдове состоялась встреча, на которой были рассмотрены варианты места установки бюста. В обсуждении приняли участие представители власти, музея истории края, региональных отделений ВООПИиК и Союза архитекторов, а также местные жители. Встреча началась с осмотра знаковых для гдовичей мест, после чего участники собрались за круглым столом в музее. «Обсуждение получилось абсолютно дружелюбным, беспристрастным и очень полезным для всех сторон», - сообщил Владимир Васильев.

По его словам, собравшиеся не ставили целью выбрать окончательное место. Задача заключалась в том, чтобы предложить варианты, которые лягут в копилку инициатив и будут предложены жителям Гдова. «Мы высказали своё профессиональное мнение как архитекторы. В чём-то оно было неожиданно для представителей власти, для музея, за что-то они были благодарны нашим аргументам против, казалось бы, стандартных и само собой разумеющихся вариантов», - отметил он.

Например, Владимир Васильев и его коллеги выступили «против очевидного местоположения бюста в центре Гдовской крепости, недалеко от собора». «Там уже стоит бюст Александру II. И в таком случае он определяет масштаб остальных памятников, которые могут здесь возникнуть. Поэтому были высказаны возражения», - пояснил он.

Однако архитекторы нашли решение, позволяющее разместить оба бюста так, чтобы они не спорили, а дополняли друг друга. Бюст Александра II обращён к собору, создавая ось, перпендикулярную входу в храм. Если бюст Кирпичникова установить на завершении другой оси - от входа в крепость, - каждый будет замыкать свою перспективу.

По словам Владимира Васильева, важно поставить бюст не слишком далеко и не слишком близко от собора, чтобы он не смотрел затылком на третью, диагональную ось. «Наша задача - учёт этой сложной взаимосвязи. Потому что архитектор - это не тот, кто рисует капители и завитушки на фасадах, а тот, кто создаёт среду», - заметил он.

Другим местом для размещения бюста называли ось мостика, ведущего к крепости, рядом с площадью. Но там уже стоит памятник генералу Коновницыну. Две скульптуры на небольшом расстоянии будут спорить друг с другом. В качестве альтернативы также были предложены варианты размещения бюста вплотную к зданию музея. «Первый вариант - у южной стены. В таком случае он будет хорошо освещён солнцем, а камеры со стороны здания суда помогут предотвратить попытки вандализма. Но разместить его нужно на высоте примерно 1,8-2 м от земли, под ним поставить пьедестал или вертикальную мемориальную доску, где будет коротко изложена информация об Анатолии Николаевиче и его заслугах. Однако на южной стене диссонансом выступает трактор, который местные жители не хотят убирать. Но трактор и Кирпичников - две вещи несовместные. А вот на северной стене нет трактора, но зато солнце не так хорошо освещает», - заметил Владимир Васильев.

В любом случае - решать гдовичам, подчеркнул он. Эти два варианта и другие предложения будут вынесены на суд горожан.

Участники встречи также сошлись во мнении, что установке памятника должна предшествовать просветительская работа. «Далеко не каждый гдович знает, кто такой Кирпичников, а ведь он фактически открыл миру Гдовскую крепость в том виде, в каком мы её знаем», - отметил Владимир Васильев.

Заслуги Анатолия Кирпичникова в изучении и сохранении Гдовской крепости действительно значительны. В 1978 году он провёл раскопки крепости. По итогам экспедиции пришёл к выводу, что этот памятник фортификации XV века обладает высокой архитектурной и исторической ценностью. Учёный отмечал удивительную сохранность стен, несмотря на разрушения, и подчёркивал, что крепость представляет собой целостный военный комплекс площадью около 4 гектаров. В 2000 году вышла в свет монография «Крепость древнего Гдова». В работе ученый не только представил результаты своих исследований, но и дал развёрнутый анализ истории строительства крепости, её роли в защите Псковской земли и особенностей архитектурного решения.

Анатолий Кирпичников активно содействовал возрождению собора в Гдовской крепости. В архивах института, где работал учёный, были найдены чертежи и обмеры собора, выполненные в начале XX века. На основе этих материалов он направил в Гдов своего коллегу Льва Большакова для раскопок фундамента древнего собора, оставив за собой общее руководство проектом.

За активную позицию и вклад в сохранение памятника Кирпичников был удостоен звания «Почётный гражданин города Гдова». Таким образом, деятельность учёного позволила не только научно изучить Гдовскую крепость, но и дала мощный импульс к её сохранению и возрождению.