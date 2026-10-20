В Пскове откроется выставка художника Константина Зинина

Персональная выставка «Вслед за солнцем…», приуроченная к 60-летию художника Константина Зинина, откроется в Пскове 21 октября в 16:00. Экспозиция разместится на отделении культуры и искусств Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова на улице Набат, 5, рассказала Псковской Ленте Новостей заведующая отделением культуры и искусств Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Мария Зинина.

На выставке представят около 40 работ, созданных художником в разные годы, начиная с 1980-х, когда он учился живописи, и до настоящего времени. Основную часть экспозиции составят пейзажи, а также натурные и пленэрные зарисовки.

«Название выставки связано с солнцем и солнечным освещением как важным фактором в работе художника-пейзажиста. В творчестве Константина Зинина представлены разные жанры: пейзажи, натюрморты, портреты, иллюстрации, графические работы, в том числе офорты и гравюры. Однако на этой выставке преимущественно представлены пейзажи», – рассказала Мария Зинина.

По её словам, выставка станет возможностью подвести промежуточные итоги творческого пути художника. При этом 60-летие не означает завершения его творческой деятельности: автор полон сил и планов.

«Каждая работа значима для автора и является его разговором с миром», – отметила Мария Зинина.

Экспозиция будет интересна ценителям реалистического искусства, пейзажной живописи, солнечного света и архитектуры Пскова.

Посетить выставку можно будет до 20 ноября с понедельника по субботу с 9:00 до 19:00 в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова по адресу: улица Набат, 5. Кроме открытия, другие мероприятия в рамках выставки не запланированы.